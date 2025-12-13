السبت 13 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حملات تموينية موسعة بالقليوبية تسفر عن ضبط 92 مخالفة في 8 مراكز

الخبز البلدي المدعم
الخبز البلدي المدعم
شنّت مديرية تموين القليوبية، اليوم السبت، حملات تموينية مفاجئة وموسعة على المخابز والأنشطة التجارية وبدالي التموين ومنافذ «جمعيتي» في نطاق مدن ومراكز قليوب، طوخ، كفر شكر، الخانكة، شبين القناطر، قها، حي غرب شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المشددة الصادرة من وكيل الوزارة.

 

وذلك في إطار التعليمات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية،  بشأن تكثيف التواجد الرقابي وتشديد الحملات التموينية، 

 

وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 92 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، والغلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، والتصرف في 9 شكائر دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات عدم وجود قائمة تشغيل بالمخابز، والتوقف عن العمل، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، وعدم توافر ميزان صالح للاستخدام، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغياب لوحة بيانات النشاط.

كما شملت الحملات المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة، فضلًا عن التفتيش على بعض المطاحن بنطاق دائرة القناطر الخيرية لمتابعة صرف الدقيق للمتعهدين وأصحاب المخابز، ورصد أي شكاوى تتعلق بجودة الدقيق، وإجراء جرد وأوزان لشكاير الدقيق للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية.

وأكدت مديرية تموين القليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة ومكثفة، ولن تتوقف، تحقيقًا للانضباط في الأسواق وضمان توافر الخبز والسلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يحقق عيشًا آمنًا للمواطنين.

ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها داخل المخابز أو المحال التجارية، دعمًا لجهود الرقابة على جودة السلع والخدمات، وذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عبر الخط الساخن 16528 أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

 

وتواصل مديرية تموين القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة، جهودها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام

