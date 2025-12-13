باسم الشربيني: السوق في حاجة لمضاعفة الغرف الفندقية وتصدير العقار يتطلب خطة عاجلة

18 حجم الخط

أكد باسم الشربيني رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية، أن نجاح تصدير العقار ليس بسبب المنتج الجيد فقط، وأن نسب السياحة ارتفعت لأكثر من 25% في مصر وذلك يدعو لزيادة ومضاعفة الغرف الفندقية، وأكد أنهم يعملون على جذب المستثمر الأجنبي إلى سوق تصدير العقار، وأن “التكنولوجيا العقارية” أصبحا من أساسيات التصدير العقاري.

سوق تصدير العقار

فيما أكد الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن تصدير العقار لا يقتصر على مصر فقط، فبعض الشركات المصرية تعمل في الخارج وخصوصًا في الخليج، والمؤتمرات العقارية لا يجب أن تكون بيعية فقط،، مشيرًا إلى أنه يجب تسهيل تسجيل العقار لأنه يجذب المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى أن “الصناديق العقارية” من أهم عوامل جذبه، مؤكدَا أن دمج السياحة مع التصدير العقاري يرفع الناتج القومي إلى 33%.



جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية “فرص وتحديات العقار ومتطلبات العقار السياحي”، والتي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين “الأفرو_ آسيوي”.

