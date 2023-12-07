تهدد حياة 26% من المصريين، جمال شعبان يكشف سر انتشار الأزمات القلبية

انتشار الأزمات القلبية، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر زيادة الأزمات القلبية، مؤخرًا، والتي قد تودي بحياة العديد من الأشخاص وخاصة الشباب، كاشفًا عن الطريقة الصحيحة لتجنب الأزمات القلبية.

سر انتشار الأزمات القلبية مؤخرًا



وعن انتشار الأزمات القلبية، مؤخرًا، أكد الدكتور جمال شعبان، أن 26% من المصريين البالغين يعانون من ضغط دم مرتفع، مع ارتفاع نسبة المصابين بمرض السكر، مع ارتفاع نسبة الكولسترول الضار.

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انتشار الأزمات القلبية، فيتو



وكشف جمال شعبان عن سر انتشار الأزمات القلبية وكيفية مساعدة من يعانون من الأزمات القلبية، فقال: "الأزمات القلبية زادت لأسباب كثيرة، التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، ٢٦٪ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، وارتفاع نسبة المصابين بمرض السكر، وعدم ممارسة الرياضة ولا المشي، مما أدى إلى ترهل الجسم"

الاكتشاف المبكر للإصابة بالأزمات القلبية



وتابع جمال شعبان تفسيره لانتشار الأزمات القلبية، قائلًا: "ارتفاع نسبة الكولسترول الضار، نوعية الأكل غير الصحي، والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي".

وقال جمال شعبان: "طبعا التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير، علشان فيه عائلات عندها استعداد لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب".

الأزمات القلبية تهدد 26% من المصريين، فيتو



وعن كيفية التعرف على الإصابة بأزمة قلبية قال جمال شعبان: "مش لازم أستنى لما قلبي يتعب، لازم الاكتشاف المبكر، اكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج، والشعور بأي وجع في منطقة الصدر مش متعود عليه، بيزيد مع المجهود، سواء كان الوجع على شكل حموضة، أو حرقان أو سكاكين بتقطع، ممكن على شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق".

طرق إسعاف مريض الأزمة القلبية



أما إسعاف المريض الذي يعاني من الإصابة بأزمة قلبية، قال جمال شعبان: "إسعاف المريض ٤ أقراص أسبرين أطفال، أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس لصقة نيترودرم على الصدر، واستدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع".

وقال جمال شعبان: "لازم نتعلم إزاي نعمل تدليك للقلب، علشان نسعف الشخص اللي عنده أزمة لو توقف قلبه، لازم تهدوا أعصابكم الدنيا منفاتة".

سر انتشار الأزمات القلبية، فيتو

يذكر أن حالات الإصابة بالأزمات القلبية انتشرت بشكل كبير في الفترة الماضية، حيث تسبب الأزمات القلبية توقف القلب المفاجئ، وهو توقف القلب عن نشاطه تمامًا فجأة، نتيجة اضطراب في نظم القلب، ويؤدي ذلك إلى توقف التنفس، ما يسبب فقدان وعي المصاب به، كما يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الوفاة دون تلقي العلاج بشكل فوري.

العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ

وتؤكد الأبحاث الطبية أهمية العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ، ومنها الإنعاش القلبي الرئوي، وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ويمكن إنقاذ المريض إذا قُدمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.

طرق علاج الأزمات القلبية، فيتو

وتشير الأبحاث إلى أن توقف القلب المفاجئ يختلف عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب، أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد، لكن يمكن أن تسبب النوبة القلبية تغيرًا في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ.

ويحدث توقف القلب المفاجئ نتيجة لتغير في النشاط الكهربي للقلب، ويؤدي هذا التغير إلى جعل القلب يتوقف عن ضخ الدم، ولا يصل الدم إلى الجسم.