الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

صلاح سالم رئيس مركز
صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم،فيتو

خيم الحزن مساء اليوم على أرجاء محافظة الشرقية، عقب وفاة صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وأحد أبرز القيادات المحلية التي تركت بصمة واضحة في العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق بـ أزهر الشرقية

كان قدوة في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب

ونعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الراحل، مؤكدًا أنه كان قدوة في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى ما قدمه من جهدٍ وعطاءٍ ممتد خلال سنوات خدمته الطويلة، حيث تولى مناصب قيادية عدة من بينها رئاسة مركز ومدينة الحسينية قبل توليه مسؤولية ديرب نجم.

ترك سيرة طيبة يشهد بها الجميع

وقال المحافظ في نعيه: "فقدنا اليوم أحد الكوادر المخلصة التي عملت بإخلاص لخدمة أبناء المحافظة، وترك سيرة طيبة يشهد بها الجميع من زملائه وأبناء المراكز التي خدمها."

وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة رئيس ومركز ومدينة ديرب نجم محافظ الشرقية ينعي وفاة رئيس ديرب نجم حازم الأشمونى رئاسة مركز ديرب نجم اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

غدا، محاكمة 5 متهمين في قضية التعدي على الطالبة سما

طريقة عمل كفتة اللحم بالطحينة فى خطوات بسيطة

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

وسيم السيسي: هتلر رغب في غزو مصر من أجل رأس نفرتيتي

المستشار الألماني: اتصلت بنتنياهو واتفقنا على ضرورة صمود الاتفاق

مصرع شخص إثر سقوطه من الدور الـ 12 بعقار فى الإسكندرية

لجنة استشارية بمديرية العمل بالإسماعيلية تبحث سبل حماية العمالة غير المنتظمة

تعرف على الأشخاص الاعتبارية وفقا للقانون المدني

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية