وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

خيم الحزن مساء اليوم على أرجاء محافظة الشرقية، عقب وفاة صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وأحد أبرز القيادات المحلية التي تركت بصمة واضحة في العمل التنفيذي بالمحافظة.

كان قدوة في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب

ونعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الراحل، مؤكدًا أنه كان قدوة في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، مشيرًا إلى ما قدمه من جهدٍ وعطاءٍ ممتد خلال سنوات خدمته الطويلة، حيث تولى مناصب قيادية عدة من بينها رئاسة مركز ومدينة الحسينية قبل توليه مسؤولية ديرب نجم.

ترك سيرة طيبة يشهد بها الجميع

وقال المحافظ في نعيه: "فقدنا اليوم أحد الكوادر المخلصة التي عملت بإخلاص لخدمة أبناء المحافظة، وترك سيرة طيبة يشهد بها الجميع من زملائه وأبناء المراكز التي خدمها."

وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

