الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حيثيات المحكمة الإدارية العليا بتصعيد مرشح بدلا من آخر بدائرة طلخا في الدقهلية

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، في الحكم الصادر بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر مكان المرشح إبراهيم الفضالي في طلخا بالدقهلية وإلغاء نتيجة المرشح إبراهيم الفضالي، في دايرة طلخا ونبروه باستبدال مرشح مكان مرشح آخر وإجراء الاعادة فيما بين باقي المرشحين وليس إلغاء للانتخابات.

 

 وجاء بالاسباب أن إجمالي ما حصل عليه المرشح الملغى نتيجته هو (۱۳۸۳۲) صوتا ( ثلاثة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون صوتا )، وبناء عليه يغدو قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز طلخا، وإدارج اسم المترشح رقم (٤): إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضائي، وشهرته: ابراهيم الفضالي في هذه الكشوف غير قائم على سبب صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه في هذا الشق من القرار.

 

إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين

 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية بدلا من المترشح المذكور، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفقا لحكم المادة (٢٨٦) من قانون المرافعات.

قضت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم (٤): إبراهيم أبو المعاطى السعيد الفضالي، وشهرته: ابراهيم الفضالي لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۰ بالنظام الفردى عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز طلخا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم الطاعن مرشحا لخوض جولة الإعادة بالدائرة المذكورة بدلا منه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.

