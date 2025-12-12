عقب تداول فيديو، ضبط شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض في المرج

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديهما بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابته.

ضبط شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض وعصا خشبية في المرج

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أن المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أصيب بجرح في الرأس وكسر في الساق، وأكد المجني عليه أن المعتديين هما اثنان من أقارب زوجته، بسبب خلافات عائلية بين الأطراف.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على السلاح الأبيض والعصا المستخدمة في الاعتداء، واعترفا بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.