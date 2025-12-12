الجمعة 12 ديسمبر 2025
حوادث

عقب تداول فيديو، ضبط شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض في المرج

ضبط شخصين اعتديا
ضبط شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض وعصا خشبية في المرج
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديهما بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابته.

ضبط شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض وعصا خشبية في المرج
ضبط شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض وعصا خشبية في المرج

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أن المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أصيب بجرح في الرأس وكسر في الساق، وأكد المجني عليه أن المعتديين هما اثنان من أقارب زوجته، بسبب خلافات عائلية بين الأطراف.

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على السلاح الأبيض والعصا المستخدمة في الاعتداء، واعترفا بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

