الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شاب وأسرته بالشرقية

مشاجرة بين شاب وأسرته
مشاجرة بين شاب وأسرته طليقته.. الأمن يكشف ملابسات فيديو
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالهما صاحب الحساب من آخرين لممارستهم أعمال البلطجة والتعدى على أسرته بالضرب بسلاح أبيض وإصابة والده بالشرقية.


 

وكانت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، رصدت مقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالهما صاحب الحساب من آخرين لممارستهم أعمال البلطجة والتعدى على أسرته بالضرب بسلاح أبيض وإصابة والده بالشرقية.
 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على عامل بمطعم في الغربية ويضبط المتهمين

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة في المنتزه بالإسكندرية

 وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية بلاغا  من (والد القائم بالنشر "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من ( شخصان و3 سيدات " طليقة القائم بالنشر وأهلها" ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وقيام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته  لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لخلافات زوجية بين القائم على النشر وطليقته تدخل على إثرها أهلهما.

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

