الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شاب وأسرته بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالهما صاحب الحساب من آخرين لممارستهم أعمال البلطجة والتعدى على أسرته بالضرب بسلاح أبيض وإصابة والده بالشرقية.





وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، رصدت مقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالهما صاحب الحساب من آخرين لممارستهم أعمال البلطجة والتعدى على أسرته بالضرب بسلاح أبيض وإصابة والده بالشرقية.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (والد القائم بالنشر "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من ( شخصان و3 سيدات " طليقة القائم بالنشر وأهلها" ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وقيام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لخلافات زوجية بين القائم على النشر وطليقته تدخل على إثرها أهلهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



