مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن ، لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاق فعالياتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا للكبار 2025

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا

الجولة الأولى: مصر ضد زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثانية: مصر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثالثة: مصر ضد أنجولا - الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 10:30 مساء

القنوات الناقلة لمباريات مصر فى أمم إفريقيا

ومن المقرر، أن تنقل جميع مباريات منتخب مصر في البطولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قائمة منتخب مصر في أمم افريقيا بالمغرب، فيتو

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من إستعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره النيجيري باستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، هي التجربة الأخيرة له قبل إنطلاق مشوره في بطولة أمم افريقيا بالمغرب.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.