اتحاد الكرة يفتح باب التقديم للجماهير لسحب تذاكر كأس العالم

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فتح باب التقديم لجماهير المنتخب الوطني للمشاركة في سحب تذاكر كأس العالم FIFA 2026™ ضمن مرحلة PMA Supporters Sales Phase.

ويمكن للجماهير التقديم عبر الرابط:



وذلك باختيار السحب المخصص لمشجعي مصر وفق نظام “My Team – RSD”.

واكد الاتحاد أن هذه المرحلة ستستمر حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ولن تُقبل الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد.

كما أن التقديم ليس بنظام الأسبقية، وجميع الطلبات تعامل بالتساوي في السحب، وأي تذاكر غير مستخدمة من مخصص جماهير مصر سيتم تحويلها إلى مجموعات FIFA الأخرى.

ويمكنك الاطلاع على الصور المرفقة لضمان استكمال خطوات التقديم بشكل صحيح.

ويدعو الاتحاد جماهيره الكرام إلى الإسراع في تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة.

احتفالية دعم المثلية بمباراة مصر وإيران

فيما كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، حقيقة ما تناولته بعض التقارير الإعلامية عن نية اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، في إقامة احتفالية لدعم المثليين داخل ملعب مباراة مصر وإيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن اتحاد الكرة لم يتسنى له التأكد من صحة هذه التقارير، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة ومسئولوه لن يقبلوا أن تقام أي احتفالات لدعم هذه الفئة في مباريات الفريق في المونديال.

وأوضح المصدر لفيتو، أن مصر كدولة إسلامية لها أعرافها وتقاليدها النابعة عن الدين الإسلامي ترفض الزج باسمها في أي حملات دعائية أو مظاهر احتفالية لدعم المثليين.

تحركات من اتحاد الكرة مع الفيفا

وتابع المصدر، أن الفترة القادمة ستشهد تحركات من جانب اتحاد الكرة مع مسئولي الفيفا، لإبلاغهم رفض مصر المشاركة في هذه الحملات الدعائية، لأنها تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وعقائد المسلمين في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه في حال أصرت اللجنة المنظمة على موقفها فإن منتخب مصر ولاعبيه وجهازه سيكون لهم رد فعل رافض لهذه الاحتفالية في ملعب مباراة مصر وإيران.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية، الإثنين الماضي، أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 في مدينة ‎سياتل، اختارت مباراة مصر وإيران للاحتفال بالمثليين.

مباراة مصر وإيران لدعم المثليين

وكشفت شبكة “أوت سبورتس” الأمريكية، أن المباراة المقررة يوم 26 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد في سياتل، وستكون أول مباراة في تاريخ المونديال تُخصص للاحتفال بالمثليين، وتم تسميتها مباراة الفخر، رغم أن كلا البلدين مصر وإيران تجرمان العلاقات المثلية.

وذكرت التقارير أن اللجنة المحلية، تهدف من تلك الاحتفالات ليس الترويج لسياسات الدول المضيفة، بل التعبير عن قيم التنوع والشمول في سياتل وولاية واشنطن، باعتبارها مدينة ترحب بالجميع من مشجعين ولاعبين وزوار، بغض النظر عن هويتهم أو توجهاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.