جيرونا يخطف فوزا صعبا على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

جيرونا، فيتو
فاز فريق جيرونا أمام ريال سوسيداد، بنتيجة 2-1 في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل الهدف الأول جونكال جويديس في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، عن طريق تمريرة من قبل إيجور.

وفي الشوط الثاني، تعادل جيرونا عن طريق فيكتور تسيجانكوف عن طريق تمريرة من قبل عز الدين أوناحي، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني لصالح جيرونا في الدقيقة 84 ليحسم الفريق 3 نقاط مهمة.


ويحتل جيرونا  المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما جاء ريال سوسيداد في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه جيرونا في مباراته المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، في الجولة السابعة عشرة في البطولة، بينما سيضرب ريال سوسيداد موعدًا أمام إلدينسي في كأس ملك إسبانيا.

