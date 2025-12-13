الدائرة الثانية إرهاب تستمع اليوم لمرافعة دفاع 7 متهمين بقضية خلية تهريب العملة

18 حجم الخط

تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، لمرافعة دفاع 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعة هيئة الدفاع.

محاكمة 7 متهمين بقضية خلية تهريب العملة

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتى السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.

ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفي طيران، بأن أخذ أموالًا على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.

