الجنايات تستمع اليوم لمرافعة النيابة في محاكمة 87 متهما بالإنضمام إلى تنظيم إرهابي

18 حجم الخط

تستمع الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بدر، اليوم السبت، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 87 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش سيناء 3 الإرهابي في القضية رقم 17628 لسنة 2024 مدينة نصر أول.

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لجلسة اليوم وذلك لمرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

محاكمة 87 متهما بالإنضمام إلى تنظيم إرهابي

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجه إليهم اتهام بالانضمام إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الرابع بأنهم في غضون الفترة من 2022 حتى 14 نوفمبر 2023 بمحافظة شمال سيناء وأخريات بجمهورية مصر العربية تولوا قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي والحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا قياده بجماعة ولاية سيناء التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي الداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.