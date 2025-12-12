مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

أسدل الستار، اليوم الجمعة، عن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 والمقامة حاليا في قطر.

وتأهل للدور نصف النهائي كلا من المغرب والسعودية والأردن والإمارات، بينما ودع من ربع النهائي كلا من سوريا وفلسطين والعراق والإمارات.

وتأتي مواجهات الدور نصف النهائي كالتالي: - المغرب x الإمارات

السعودية x الأردن

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب المغرب إلي الدور ربع النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على السعودية 1-0 وجزر القمر 3-1 وتعادل مع عمان 0 - 0. وتأهل المغرب لنصف النهائي بعد الفوز على سوريا بهدف نظيف.

فيما تأهل منتخب الإمارات إلي ربع نهائي كأس العرب بعد احتلال وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من الفوز على الكويت 3-1 والتعادل مع مصر 1-1 والهزيمة أمام الأردن 2-1.

وتأهل الإمارات لنصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

كما تأهل منتخب الأردن إلي ربع نهائي كأس العرب بعد احتلال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز على الإمارات 2-1 والكويت 3-1 ومصر 3-0.

وتأهل الأردن لنصف النهائي بعد الفوز على العراق بهدف نظيف.

وتأهل السعودية إلي نصف النهائي بعد الفوز على فلسطين بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

