تعرف على مناطق قطع الكهرباء في مركز دشنا بقنا، اليوم

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

مناطق انقطاع الكهرباء في دشنا

شملت المناطق التي ستتأثر بقطع الكهرباء: مصنع الفيبر ومصنع السكر والعزازية والصعايدة وأبو مناع بحري.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

محافظ قنا: شباب الصعيد محور أي خطة للتنمية ودعمهم ضرورة

وفي سياق منفصل قال خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن الشباب هم الثروة الحقيقية لمحافظات الصعيد، وأن دعمهم وتأهيلهم هو محور أي خطة تنموية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي.

وأضاف أن محافظة قنا حريصة على توفير بيئة مناسبة للشباب تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة الفعلية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" في سوهاج وقنا يمثل فرصة حقيقية للشباب لتطوير قدراتهم والاندماج في سوق العمل بشكل مستدام، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات من خلال تيسير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

