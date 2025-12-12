السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنريكي: عثمان ديمبلي يمر بحالة مؤسفة

عثمان ديمبلي،فيتو
عثمان ديمبلي،فيتو
18 حجم الخط

 كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن حالة عثمان ديمبلي، نجم الفريق الفائز بالكرة الذهبية، قبل مواجهة ميتز، مساء السبت، في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.  

 

وقال إنريكي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "حالة عثمان ديمبلي مؤسفة له وللفريق، ونحن واثقون من أنفسنا ونسعى جاهدين للتعامل مع هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة لكي يعود عثمان إلى أفضل مستوياته".


وأضاف المدرب الإسباني: "عثمان ما يزال بحاجة للتعافي بعد مرضه هذا الأسبوع، علينا أن نكون حذرين في إشراكه بالتدريبات والمباريات".


وبسؤاله متى يتعافى المدافع البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، من إصابته الأخيرة، رد المدير الفني لسان جيرمان قائلا: "لا أعرف، ولكن حالته غير مقلقة، إلا أن مشاركته في كأس القارات لم تحسم بعد".

وينتظر "بي إس جي" في المباراة النهائية لكأس القارات يوم الأربعاء المقبل، الفائز من مواجهة كأس التحدي غدا السبت بين بيراميدز بطل أفريقيا ضد فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
وأشار المدرب الإسباني: "الدافع واحد لدى فريقي بيراميدز وفلامنجو، إنها بطولة مهمة ولقب نادر".

وفتح لويس إنريكي الباب أمام إمكانية ضم صفقات جديدة في يناير، قائلا: "أنا منفتح على أي خيار جيد وبسعر معقول، والإدارة الرياضية تعمل بشكل جيد، ولكن لدينا لاعبون من أكاديمية النادي، لذا الأمر ليس سهلا".

واختتم مدرب بي إس جي: "نسير على الطريق الصحيح، وراض عن أداء الفريق دفاعا وهجوما، ولكن كثرة الإصابات مشكلة غريبة هذا الموسم، ونأمل أن يكتمل قوامنا بعد أعياد الكريسماس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان البرازيلي ماركينيوس بيراميدز وفلامنجو بيراميدز فلامنجو البرازيلي لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

متفوقا على هالاند وفودين، برونو فيرنانديز الأعلى تقييما في البريميرليج

اتحاد الكرة يفتح باب التقديم للجماهير لسحب تذاكر كأس العالم

الدوري الأمريكي يراقب مستقبل محمد صلاح وسط توتره مع ناديه الإنجليزي

سباق إنجليزي لخطف جارسيا من ريال مدريد

أول خطوة من بايرن ميونخ لضم نجم تشيلسي

موعد ودية منتخب مصر ونيجيريا استعدادا لأمم إفريقيا

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

بعد وعكته الصحية، تصفيق حار للموسيقار عمر خيرت خلال حفله بالأوبرا (فيديو)

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

دولة التلاوة، محمد كامل يملأ القلوب نورًا وطمأنينة بقراءة من سورة يس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads