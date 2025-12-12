إنريكي: عثمان ديمبلي يمر بحالة مؤسفة

18 حجم الخط

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن حالة عثمان ديمبلي، نجم الفريق الفائز بالكرة الذهبية، قبل مواجهة ميتز، مساء السبت، في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "حالة عثمان ديمبلي مؤسفة له وللفريق، ونحن واثقون من أنفسنا ونسعى جاهدين للتعامل مع هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة لكي يعود عثمان إلى أفضل مستوياته".



وأضاف المدرب الإسباني: "عثمان ما يزال بحاجة للتعافي بعد مرضه هذا الأسبوع، علينا أن نكون حذرين في إشراكه بالتدريبات والمباريات".



وبسؤاله متى يتعافى المدافع البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، من إصابته الأخيرة، رد المدير الفني لسان جيرمان قائلا: "لا أعرف، ولكن حالته غير مقلقة، إلا أن مشاركته في كأس القارات لم تحسم بعد".

وينتظر "بي إس جي" في المباراة النهائية لكأس القارات يوم الأربعاء المقبل، الفائز من مواجهة كأس التحدي غدا السبت بين بيراميدز بطل أفريقيا ضد فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وأشار المدرب الإسباني: "الدافع واحد لدى فريقي بيراميدز وفلامنجو، إنها بطولة مهمة ولقب نادر".

وفتح لويس إنريكي الباب أمام إمكانية ضم صفقات جديدة في يناير، قائلا: "أنا منفتح على أي خيار جيد وبسعر معقول، والإدارة الرياضية تعمل بشكل جيد، ولكن لدينا لاعبون من أكاديمية النادي، لذا الأمر ليس سهلا".

واختتم مدرب بي إس جي: "نسير على الطريق الصحيح، وراض عن أداء الفريق دفاعا وهجوما، ولكن كثرة الإصابات مشكلة غريبة هذا الموسم، ونأمل أن يكتمل قوامنا بعد أعياد الكريسماس".

