ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة قبل مواجهة ألافيس

18 حجم الخط

تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة، اليوم الجمعة، بتأكد غياب نجم خط الوسط فيديريكو فالفيردي عن التدريبات الجماعية بسبب معاناته من إجهاد عضلي في مقربة فخذه الأيمن.

صدمة جديدة لريال مدريد

ويأتي هذا الغياب ليصعّد من أزمة الغيابات التي تضرب الفريق "الملكي" قبل مواجهة ألافيس الصعبة يوم الأحد في الدوري الإسباني.

ووفقًا لما نشره الصحفي ألفارو إستيبان عبر منصة "إكس"، فإن فالفيردي لم يتدرب مع الفريق اليوم، لينضم إلى قائمة طويلة من الغائبين في صفوف المدرب تشابي ألونسو.

وتتضاعف حالة القلق في ريال مدريد بسبب الشكوك المستمرة حول مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يغيب هو الآخر عن التدريب على العشب بسبب آلام في الركبة اليسرى.

وتعتمد مشاركة مبابي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في هجوم الفريق بتسجيله 25 هدفًا هذا الموسم، على تطور حالته الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.