بدون مفاجآت، نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم

أعلن المستشار حسين ربيع رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم، قبل قليل، أن الجمعية العمومية اكتملت في تمام الساعة. التاسعة من صباح اليوم، وأسفرت نتيجة انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي يستمر حتى عام 2029، عن فوز رئيس مجلس الإدارة والنائب وأمين الصندوق بالتزكية.

مقاعد الرئاسة

وفاز بمقعد رئيس النادي عماد سعد حمودة، ونائب الرئيس حازم طه، وأمين الصندوق أحمد عبد الحفيظ، بعد حصولهم علي النسبة القانونية من الأصوات الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية العشر.

مقاعد تحت السن

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات عن فوز كل من زياد عبد الحكيم اللواج وحصل على 1587 صوتًا، ومحمد محيي الدين عبد الله الجاحد وحصل على 1538 صوتًا، وكان يتنافس على مقعدين تحت السن 4 مرشحين.

مقاعد فوق السن

كما أعلن رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم بفوز 5 مرشحين فوق السن من إجمالي 11 مرشحًا تنافسوا على المقاعد المتاحة وهم، إسلام جابر عبد المجيد وحصل على 1203 أصوات، وأشرف أحمد عبد الحفيظ وحصل على 981 صوتًا، وأشرف العباسي وحصل على 115 صوتًا، وشريف حربي وحصل على 1125 صوتًا، ومروة عليوة وحصلت على 1209 أصوات.

وكانت انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم، قد انطلقت في الساعة التاسعة صباح الجمعة، واستمرت حتى الساعة السابعة مساءً، وأعقبها اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ناقشت ميزانية النادي وخطط العمل.

