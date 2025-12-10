الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

نادي محافظة الفيوم ينهي استعداداته لانتخابات مجلس الإدارة

محافظة الفيوم ينهي
محافظة الفيوم ينهي استعداداته لانتخابات مجلس الإدارة
يجري نادي محافظة الفيوم الاستعدادات النهائية لانتخابات عضوية مجلس إدارة النادي المقرر لها يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في دورته التي تنتهي 2029 وتعمل جميع الأطقم الفنية والإدارية بالنادي للانتهاء منها مساء اليوم الأربعاء.

 الجهة الإدارية تتابع تفاصيل الاستعدادات

كان عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، قد تفقد الموقع المخصص لإجراء العملية الانتخابية، للاطمئنان على مساحات الأماكن المخصصة للجان والأماكن الخاصة بالانتظار أثناء التصويت، بما يسهل من مهمة الناخبين فى زمن قياسى بعيدا عن الزحام، وجاءت  الجولة بهدف التأكد من جاهزية المكان وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الشفافية واليسر على الأعضاء الناخبين، وحرص وكيل الوزارة على متابعة دقيقة لتفاصيل التجهيزات، وأوصى بتعديل بعض الأماكن داخل الموقع لضمان إتاحة الفرصة للأداء بالأصوات بشكل يسهل وييسر من أداء الصوت الانتخابي للأعضاء.

يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي محافظة الفيوم يختارون 5 أعضاء فوق السن من بين 11 مرشحا، يختارون عضوين تحت السن من بين 4 مرشحين، كما أن مقاعد رىيس مجلس الادارة، وأمين الصندوق، ونائب رئيس مجلس الإدارة جميعها بالتزكية وتنتظر النسبة القانونية من عدد الاصوات الصحيحة لإقرار النتيجة بفوزهم.

 

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "الشباب قلب مصر النابض"

محافظ الفيوم يتابع انتخابات الدائرة الثالثة الملغاة من خلال مركز السيطرة

رافق وكيل الوزارة في جولته كل من؛ أسامة عيد وكيل المديرية، وراضي عبد النظير، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وناريمان مصطفى، مدير إدارة الهيئات، وخالد صلاح مدير المتابعة بالنادي، وعدد من الموظفين بالإدارة.

