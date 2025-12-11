الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم غدا الجمعة

نادي محافظة الفيوم،
نادي محافظة الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

يتوجه أعضاء الجمعية العمومية لنادي محافظة الفيوم، غدًا الجمعة 12 ديسمبر، إلى 10 لجان انتخابات فرعية بمقر النادي، لانتخاب أعضاء مجلس إدارة  لدورة جديدة تنتهي عام 2029، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادى  13190 من الأعضاء العاملين، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 8500 عضوا.

الأعضاء ومن أهم حق التصويت

وطبقًا للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية " اللائحة الاسترشادية" الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسة 8 يونيو 2017، يكون اجتماع الجمعية العمومية للنادي صحيحًا وناجحا بحضور 1000 عضو على الأقل، من الأعضاء الذين لهم حق التصويت إذا كان عدد أعضاء الجمعية العمومية 5000 عضو أو أكثر وأقل من 15000 عضو.

المرشحون وطريقة الاختيار

وتقدم لانتخابات منصب رئيس مجلس الإدارة النائب عماد سعد حمودة، ونائبا للرئيس حازم طه عبد العليم محام، وأحمد عبد الباسط أمين الصندوق، ولم يتقدم غيرهم على هذه المقاعد وقد حسمت بالتزكية ويتبقى موافقة نسبة من الجمعية العمومية  بحسب لائحة النظام الأساسي.

المرشحون فوق السن 

ويختار الناخبون 5 من المرشحين فوق السن وهم.

إسلام جابر محمد عبد المجيد

اللواء أشرف أحمد عبد الحفيظ

الدكتور أشرف عبد السلام العباسي

آلاء سيد المليجي

خالد محمد على معوض

رامي منير صبحي فرج

شريف حربي محمد محمد

محمد أحمد حسن أحمد شاهين

محمد ممدوح عبد العظيم الخولي

 مروة محمد نبيل محمد فريد عليوة

هاله على محمد رمضان

المرشحون تحت السن

كما يختارون 2 من المرشحين تحت السن وهم.

 جمال عبد الناصر فرج

 زياد عبد الحكيم عطية على اللواج

  عبد الرحمن حسام عبد الرحمن

محمد محي الدين عبد الله جمعه

وعلق أيمن فزاع  المدير التنفيذي بالنادي، بأن التصويت يكون ببطاقة الرقم القومى وكارنيه العضوية ويبدأ من التاسعة صباحا وحتى السابعة من مساء اليوم نفسه،  ويكون التصويت الصحيح بوضع علامة بورقة الاقتراع أمام مناصب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس المجلس، وأمين الصندوق.

