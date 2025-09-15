الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

جامعة الفيوم تدرس ضم أعضاء من خارجها لمجلس شئون التعليم والطلاب

مجلس التعليم والطلاب
مجلس التعليم والطلاب جامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شئون التعليم والطلاب، عقد جلسته رقم  226  اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور شريف العطار  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قاعة المؤتمرات الكبرى. 

جدول أعمال مجلس التعليم والطلاب

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس أحيط علما بقرار مجلس الجامعة رقم 241 بخصوص المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 225، وناقش المقترح الخاص بضم أعضاء من الخارج للمجلس لمدة عام، طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م.

كما تناول المجلس المذكرة التي قدمتها الإدارة العامة لشئون  التعليم والطلاب بشأن الأجندة الجامعية الخاصة بجامعة الفيوم للعام الجامعي 2025 /2026 بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

التعليم العالي تصدر قرارات بالتجديد لبعض قيادات جامعة الفيوم

علاج وفحص 1327 رأس ماشية خلال قافلة جامعة الفيوم البيطرية بقرية سنوفر

يذكر أن جامعة الفيوم قد دشنت مركز القيادات الطلابية الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تنمية مهارات الشباب القيادية. 

