جامعة الفيوم تدرس ضم أعضاء من خارجها لمجلس شئون التعليم والطلاب

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شئون التعليم والطلاب، عقد جلسته رقم 226 اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قاعة المؤتمرات الكبرى.

جدول أعمال مجلس التعليم والطلاب

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس أحيط علما بقرار مجلس الجامعة رقم 241 بخصوص المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 225، وناقش المقترح الخاص بضم أعضاء من الخارج للمجلس لمدة عام، طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م.

كما تناول المجلس المذكرة التي قدمتها الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بشأن الأجندة الجامعية الخاصة بجامعة الفيوم للعام الجامعي 2025 /2026 بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن جامعة الفيوم قد دشنت مركز القيادات الطلابية الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تنمية مهارات الشباب القيادية.

