حبس المتهمين بالتعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم 4 أيام

أصدرت نيابة بندر الفيوم قرارا بحبس كل من؛ "محمد.س.س"و "هاني.ع.خ" 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاعتداء على "محمد.ص"، كان يحمل توكيلا عن مرشح حزب النور في إحدى لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمنطقة دار الرماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم

التعدي علي وكيل مرشح حزب النور

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بالاعتداء على وكيل مرشح حزب النور بإحدى اللجان دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم إلى موقع البلاغ، وتبين أن المعتدى عليه هو 'محمد. ص " ويحمل توكيلا عن الدكتور حمادة سليمان مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ، والمعتديان من أبناء الحي المتواجدين أمام اللجنة، وعلى الفور تم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان قسم شرطة أول الفيوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وتم العرض على النيابة المختصة، وأصدر وكيل النيابة قراره السابق.

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