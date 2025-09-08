أخبار الحوادث اليوم: ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.. كشف شبكة دعارة تستخدم ناديا صحيا.. دعوى قضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الاجتماعي تخدش الحياء بمحافظة الفيوم.



تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط سيدة تدير ناديًا صحيًا بدون ترخيص، وتستغله في أعمال منافية للآداب بالقاهرة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من القبض على (16 شخصًا – لـ15 منهم معلومات جنائية) بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، إضافة إلى بيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بدائرتي قسم شرطة (مصر الجديدة – النزهة) بنطاق محافظة القاهرة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

شاب يثير الذعر بالسلاح الأبيض، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يثير الذعر في منطقة دار السلام بالقاهرة، حيث يظهر الشاب في المقطع وهو يمسك بسلاح أبيض "سنجة"، وكان يهدد ويتوعد أحد المحلات في المنطقة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من قائدي مركبات التوك توك بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بمحافظة الإسماعيلية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي مرتضى أحمد منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بوقف وحظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر بشكل كامل لهيئة المفوضين.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى يروجون لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقام أحمد الدربي المحامي، وكيلا عن مصطفى عبدالرحمن، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة ونشر صور له مرتديًا الزي الميري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التفاخر.

