التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة عامل على يد أقارب زوجته في المرج

18 حجم الخط

تسلمت نيابة المرج التقرير الطبي الخاص بعامل أصيب بجروح على يد اثنين من أقارب زوجته في مشاجرة نشبت بينهم أنه أصيب بكسر في الساق اليمنى وجرح بالرأس استلزم خياطة 15 غرزة ويحتاج الي فترة علاج تتجاوز الـ 21 يوما.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على شخصين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديهما بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابته.

وبالفحص تبين أن المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أصيب بجروح متفرقة وأكد المجني عليه أن المعتديين هما اثنان من أقارب زوجته، بسبب خلافات عائلية بين الأطراف.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على السلاح الأبيض والعصا المستخدمة في الاعتداء، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

المادة 33 من قانون العقوبات

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.