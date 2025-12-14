الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة عامل على يد أقارب زوجته في المرج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

تسلمت نيابة المرج التقرير الطبي الخاص بعامل أصيب بجروح على يد اثنين من أقارب زوجته في مشاجرة نشبت بينهم أنه أصيب بكسر في الساق اليمنى وجرح بالرأس استلزم خياطة 15 غرزة ويحتاج الي فترة علاج تتجاوز الـ 21 يوما.  

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على شخصين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديهما بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابته.

وبالفحص تبين أن المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أصيب بجروح متفرقة وأكد المجني عليه أن المعتديين هما اثنان من أقارب زوجته، بسبب خلافات عائلية بين الأطراف.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على السلاح الأبيض والعصا المستخدمة في الاعتداء، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

المادة 33 من  قانون العقوبات

وعاقبت المادة 33 من  قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قانون العقوبات اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تفاصيل إصابة سيدة بجرح بالرقبة في مشاجرة مع زوجها في الجمالية بالدقهلية

الأكثر قراءة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads