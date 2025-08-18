مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية عقد جلسته رقم 218، برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

جدول أعمال مجلس الدراسات العليا

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم: إن المجلس قد وافق على تسجيل عدد من الدرجات العلمية؛ بلغت 51 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، وفتح باب التقدم لجوائز جامعة الفيوم لعام 2025، كما تم فتح باب التقدم للقيد في برامج الدراسات العليا بكليات جامعة الفيوم ومعاهدها للعام الجامعي 2025/ 2026م، حتى 31 من شهر أغسطس الجاري، في ضوء ما تنص عليه اللوائح الداخلية.

كما استعرض المجلس تقريري اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، ولجنة رعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي بجامعة الفيوم.

