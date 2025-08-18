الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه

الدكتور ياسر مجدي
الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية عقد جلسته رقم 218، برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

جدول أعمال مجلس الدراسات العليا

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم: إن المجلس قد وافق على تسجيل عدد من الدرجات العلمية؛ بلغت 51 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، وفتح باب التقدم لجوائز جامعة الفيوم لعام 2025، كما تم فتح باب التقدم للقيد في برامج الدراسات العليا بكليات جامعة الفيوم ومعاهدها للعام الجامعي 2025/ 2026م، حتى 31  من شهر أغسطس الجاري، في ضوء ما تنص عليه اللوائح الداخلية.

جامعة الفيوم تدشن النسخة 53 من دورة إعداد المعلم الجامعي

جامعة الفيوم تتسلم معدات حاسوبية متطورة من المركز الأوروبي للأبحاث النووية

 

كما استعرض المجلس تقريري اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، ولجنة رعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي بجامعة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التعليم والبحث العلمى الدراسات العليا والبحوث الدرجات العلمية برامج الدراسات العليا جامعة الفيوم رئيس جامعة الفيوم ماجستير ودكتوراه كليات جامعة الفيوم

مواد متعلقة

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية يناقش أخلاقيات البحث العلمي

جامعة الفيوم توافق علي تسجيل 76 رسالة علمية

هندسة طنطا تنظم ندوة لعرض الإطار العام لبرنامج الماجستير المهني

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية

أحمد عمر هاشم يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة الزقازيق، ويؤكد دور المؤسسات الأكاديمية في محاربة التطرف

كلية الفنون الجميلة بالأقصر تعلن قبول دفعة جديدة لمرحلتي تمهيدي ماجستير وتأهيلي دكتوراه

ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير (صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads