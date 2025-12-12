أخبار الفن اليوم: هنيدي يحتفل بزفاف ابنته.. بشرى تحسم جدل ارتباطها.. أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي

بدأ، منذ قليل، حفل زفاف فريدة محمد هنيدي وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

وشهد حفل الزفاف لقطة مؤثرة للفنان محمد هنيدي، حيث أنه بكى في حضنها، بينما هي حرصت على تقبيل يده قبل أن يسلمها إلى عريسها في لقطة خطفت قلوب الحاضرين.

ذكرت تقارير صحفية، أن استديوهات مارڤل، تخطط لإصدار 4 إعلانات مختلفة، لفيلمها المرتقب Avengers Doomsday.

وأوضحت التقارير، أن إعلانات فيلم Avengers Doomsday، سيتم عرضها في صالات السينما، أثناء عرض فيلم Avatar Fire And Ash.

ومن المقرر أن يعرض كل واحد من الإعلانات الأربعة كل أسبوع، علي مدار الشهر المقبل أثناء عرض فيلم Avatar Fire And Ash بالسينمات.

شهد حفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وخاصة أبناء جيله ومنهم: أحمد السقا وعلاء مرسي ونيرمين الفقي وصبري فواز وغيرهم.

وشهد حفل زفاف ابنة محمد هنيدي فرحة هيسترية لـ أحمد السقا، الذي رقص على الدبكة اللبنانية وسط تفاعل كبير من الحضور.

رد المطرب عمر كمال على منتقديه بشأن شهرته ومستوى تعليمه، مؤكدًا احترامه للمتعلمين ودورهم الهام في المجتمع، لكنه أوضح أن الانتقادات غير عادلة عليه

وقال في تصريحات تلفزيونية:"مع احترامي لكل الناس المتعلمين اللي هما أفضل مني في المجتمع، وهما أهم مني ودورهم في المجتمع مانقدرش نستغني عنه، لكن تقدر تستغني عني لأنني بقدم محتوى ترفيهي، حضرتك بتحاسبني على حاجة ماليش ذنب فيها، انت اخترت طريقك وأنا كمان اخترت طريقي.

عبلة كامل، أنهى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجدل المتصاعد حول الحالة الصحية للفنانة القديرة عبلة كامل، موضحًا أنها تتمتع بصحة طيبة ومستقرة، ولا تعاني من أي متاعب كما تردد.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النهار”: أن قرار اعتزال عبلة كامل لم يكن نتيجة ظرف أو أزمة صحية، بل هو اختيار شخصي خالص اتخذته بهدوء ورضا، بعيدًا عن أي ضغوط أو مشكلات.

كشفت الفنانة لمياء الأمير، شقيقة الفنان طارق الأمير بطل فيلم «عسل إسود»، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقها، وذلك بعد نقله إلى المستشفى خلال الأيام الماضية ودخوله العناية المركزة.

وأوضحت لمياء الأمير أن وضعه الصحي يخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي، مشيرة إلى أنها تتابع حالته لحظة بلحظة وتطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وقالت لمياء في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الأطباء أبلغوا أسرته أن حالته الصحية تدهورت من جديد، مشيرة إلى عضلة القلب توقفت مرتين متابعة بأن الحالة مازالت حرجة.

كشفت النجمة لبلبة عن طبيعة علاقتها بالزعيم عادل إمام، موضحة:" عادل إمام مش بس تؤام روحي الناس كمان حبونا مع بعض وارتباطنا مع بعض، ولما بروح أي بلد هو مش موجود فيها الناس بتقول إيه أخبار الزعيم، وفي الكواليس مفيش زيه في الدنيا وبيعمل كواليس شربات، بيعمل بنا أسرة سعيدة، وبنكون مبسوطين بشغلنا مع بعض.

وأكدت لبلبة في تصريحات تلفزيونية أنها تتأثر بطفولتها كثيرا، خاصة أنها دخلت مجال الفن وهي في عمر الخامسة من عمرها

ردت الفنانة بشرى على حالة الجدل والتساؤلات التي أثيرت مؤخرًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيديو انتشر لها مؤخرًا، ربطه البعض بخبر ارتباطها بعد انفصالها الأخير.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أكدت بشرى أن الفيديو المتداول "قديم"، موضحة: "أولًا الفيديو قديم، دا من الصيف الماضي، وانتشر وانتهى أمره، ومعرفش ليه تم ترويجه من جديد. وهذا الشخص مجرد صديق من شلة كبيرة بها العديد من الأصدقاء المقربين فقط، وحاليًا مفيش أي نية للارتباط بأي شخص من الأصدقاء.

