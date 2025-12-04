عمر كمال: أنا واحد بحقق 900 مليون مشاهدة إزاي هقلد محمد فؤاد

18 حجم الخط

قال المطرب الشعبي عمر كمال إنه حقق نجاحًا كبيرًا وسط الجمهور خاصة في مجال المهرجانات.

عمر كمال يكشف حقيقة تقليده لمحمد فؤاد

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: أنا مش رقم اتنين ولا بقلده أنا محقق 900 و800 مليون مشاهدة وعملت أرقام فلكية في حتة وناجح فيها وموجود علشان أروح حتة تانية أقلد حد استحالة حتى لما نزلت أغنية كل الأماكن البعض قال هو أنت حتى بتغني بطريقة محمد فؤاد طب ما تغير، أغير إزاي واللحن مدين عامله كده".

وكان المطرب عمر كمال اعترف بسرقة أغاني ألبوم النجم محمد فؤاد، كاشفًا عن حقيقة القصة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال عمر كمال: "هبقى صريح معاك مش هكدب، الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ما كنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية."

وأضاف: "ما نطيتش على ألبوم فؤاد، لكن فؤاد هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".

وتابع عمر كمال في قطع فيديو لـ" ET بالعربي:" لما سألت عن قصة الألبوم سمعت أن اتعرض على وائل جسار وهيثم شاكر، بسبب المقابل المادي حصل اختلاف، منهم واحد طلب في الأغنية 50 ألف دولار كأداء صوتي يعني من 30 مليون جنيه مصري وآخر طلب 30 ألف دولار يعني مليون ونص في الأغنية".

أما عن تكلفة الألبوم الحالية، فقال عمر: "الألبوم معدِّي 20 مليون جنيه، مصورين 12 كليب، وعملنا حوالي 20 أغنية، وأنا ما أخدتش ولا قرش، عملته بحب وبإيماني بالمشروع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.