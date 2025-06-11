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ثقافة وفنون

بشري تعلن انفصالها عن خالد حميدة: "ولا تنسوا الفضل بينكم"

بشري وخالد حميدة،
بشري وخالد حميدة، فيتو

أعلنت الفنانة بشري انفصالها عن زوجها خالد حميدة بعد زواج دام أقل من عام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وبالتراضي وذلك من خلال بيان نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بشرى عبر البيان: 
﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ – البقرة: 227

نُعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء. جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيدًا عن أي خلافات أو مشاحنات.

وأضافت: هذا القرار قرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة. ونرجو من جميع الأصدقاء، والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفاديًا لأي إحراج غير مقصود. نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة.

واختتمت بشرى البيان بالآية الكريمة: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ – البقرة: 237

وكانت بشري احتفلت بزفافها على خالد حميدة في نهاية يوليو الماضي في حفل جمع الاصدقاء المقربين. 

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بشري الفنانة بشرى طلاق بشري

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