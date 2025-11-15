لبلبة لأحد المصورين بالقاهرة السينمائي: صورني من فوق مش عايزة أطلع وحشة (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم السبت لقطة عفوية جديدة للفنانة لبلبة.

وقالت لبلبة لأحد المصورين: صورني من فوق مش عايزة أطلع وحشة احنا لو بنعمل شخصية شريرة بنصورها من تحت وأنا مش عايزة أطلع وحشة ولا شريرة.

وتحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة عن كواليس بداية تعاونها مع المخرج محمد عبد العزيز، وذلك خلال الماستر كلاس الذي يعقده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمخرج، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين.

وقالت لبلبة خلال الندوة: "أنا أذكر أن المخرج محمد عبد العزيز قدمني في فيلم الصيف لازم نحب.. خلاني أغني أغنية لحد دلوقتي بحبها وبدندنها لحد دلوقتي وهي “شيء طبيعي”، لتغنيها لبلبة في مشهد مؤثر لم تتمالك دموعها خلاله.

وتابعت: "علمني إزاي أقدم الكوميديا واشتغلت معاه في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" قالي انتي مش بتعملي فيلم كوميدي، وقال يا تضحك الناس يا متضحكش.. له فضل كبير عليا اللي خلاني أعمل "خلي بالك من جيرانك" وأعطى لي أول بطولة مطلقة في حياتي".

