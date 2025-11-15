السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لبلبة لأحد المصورين بالقاهرة السينمائي: صورني من فوق مش عايزة أطلع وحشة (فيديو)

لبلبة
لبلبة
18 حجم الخط

 

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم السبت لقطة عفوية جديدة للفنانة لبلبة.

وقالت لبلبة لأحد المصورين: صورني من فوق مش عايزة أطلع وحشة احنا لو بنعمل شخصية شريرة بنصورها من تحت وأنا مش عايزة أطلع وحشة ولا شريرة.

وتحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة عن كواليس بداية تعاونها مع المخرج محمد عبد العزيز، وذلك خلال الماستر كلاس الذي يعقده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمخرج، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين. 

وقالت لبلبة خلال الندوة: "أنا أذكر أن المخرج  محمد عبد العزيز قدمني في فيلم الصيف لازم نحب.. خلاني أغني أغنية لحد دلوقتي بحبها وبدندنها لحد دلوقتي وهي “شيء طبيعي”، لتغنيها لبلبة في مشهد مؤثر لم تتمالك دموعها خلاله. 

وتابعت: "علمني إزاي أقدم الكوميديا واشتغلت معاه في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" قالي انتي مش بتعملي فيلم كوميدي، وقال يا تضحك الناس يا متضحكش.. له فضل كبير عليا اللي خلاني أعمل "خلي بالك من جيرانك" وأعطى لي أول بطولة مطلقة في حياتي". 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبلبة الفنانة لبلبة مهرجان القاهرة السينمائي

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية