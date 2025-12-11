أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض

18 حجم الخط

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم.



وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: الحمد لله فخامة الرئيس الفترة الأخيرة تحديدًا، مهتم بفنانين مصر، زي ما شفنا توجيهه برعاية حالة الفنان محمد صبحي والموسيقار عمر خيرت وبعض الرموز التي أعطت البلد وساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي كله.

وأضاف: الدولة لما بتلاقي مريض مش بتتأخر عليه إطلاقا، إحنا شايفين لمسة كريمة من فخامة الرئيس بتقديم كل الدعم والرعاية الصحية والطبية والاجتماعية لبعض الرموز.

وعن الأسامي التي وجه أشرف زكي بعلاجها رفض نقيب المهن التمثيلية ذكر أسماء بعينها: مش حابب أقول أسماء..الجميع بخير الحمد لله، مسألة طبيعية بحكم السن، أكيد فيه مشاكل، لكن أنا مش حابب ادخل في تفاصيل لأن دي أسرار تحص كل حد فيهم.. والدولة تراعي ذلك، وبتهتم ومش بتسيب حد، لأن الفنان أعطى.

وعن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل قال: “الحمد لله عبلة كامل بخير، وقرار اعتزالها ده قرراها مالوش علاقة بأي مرض وهي في منزلها”.

رسالة للرئيس السيسي

واختتم أشرف زكي حديثه موجهًا الشكر للرئيس السيسي قائلا: باسمي واسم جموع الفنانين المصريين اتقدم بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس، وهذا ليس غريب عليه، لأن هذه اللسات الإنسانية الكبيرة نشهدها منذ أول عهدنا به ونتمنى أن نكون على قدر الثقة الذي أعطاها لنا كفنانين مصر واهتمامه بنا، وبجميع الفنانين المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.