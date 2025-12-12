الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها

حفل زفاف ابنة محمد
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
18 حجم الخط

 بدأ، منذ قليل، حفل زفاف  فريدة  ابنة الفنان محمد هنيدي في أحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الفن.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ابنة محمد هنيدي، والتي خطفت الأنظار في جلسة تصوير حفل زفافها. 

 

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي 

وحضر حفل زفاف ابنة محمد هنيدي وصبري فواز، محمد ثروت، نيرمين الفقي وغيرهم.

خطوبة فريدة محمد هنيدي 

 واحتفل محمد هنيدي العام الماضي بخطوبة ابنته فريدة، وظهرت فريدة وخطيبها في حالة من الفرح والسعادة، وارتدت العروس فستانا أبيض أنيقا. 

وفريدة محمد هنيدي تبلغ من العمر 22 عاما، وشاركت والدها في إنتاج فيلم نبيل الجميل.

خروج مسلسل “عابدين” من السباق الرمضاني

 

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “عابدين” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، تأجيل العمل إلى رمضان 2027، حيث إن فريق العمل لن يستطيع اللحاق بالسباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السيناريست يوسف معاطي، لم يتمكن من الانتهاء من كتابة حلقات العمل، كما أن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرًا، لذلك تقرر تأجيله لرمضان 2027.

هنيدي يعلن عن مسلسل عابدين

وكان هنيدي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي. وكتب هنيدي:"عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (عابدين) بإذن الله".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي ابنة محمد هنيدي حفل زفاف فريدة محمد هنيدي محمد هنيدي

الأكثر قراءة

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

مباحث السنبلاوين تكثف جهودها لكشف لغز نبش قبر فتاة بعد دفنها بـ 48 ساعة

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

صدمة للأهلاوية، التشخيص المبدئي يكشف إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب الزكاة على شهادة بنكية قيمتها 300 ألف جنيه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم التعامل بالربا والفرق بينه وبين القرض الحسن؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads