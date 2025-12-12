شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها

18 حجم الخط

بدأ، منذ قليل، حفل زفاف فريدة ابنة الفنان محمد هنيدي في أحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ابنة محمد هنيدي، والتي خطفت الأنظار في جلسة تصوير حفل زفافها.

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وحضر حفل زفاف ابنة محمد هنيدي وصبري فواز، محمد ثروت، نيرمين الفقي وغيرهم.

خطوبة فريدة محمد هنيدي

واحتفل محمد هنيدي العام الماضي بخطوبة ابنته فريدة، وظهرت فريدة وخطيبها في حالة من الفرح والسعادة، وارتدت العروس فستانا أبيض أنيقا.

وفريدة محمد هنيدي تبلغ من العمر 22 عاما، وشاركت والدها في إنتاج فيلم نبيل الجميل.

خروج مسلسل “عابدين” من السباق الرمضاني

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “عابدين” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، تأجيل العمل إلى رمضان 2027، حيث إن فريق العمل لن يستطيع اللحاق بالسباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السيناريست يوسف معاطي، لم يتمكن من الانتهاء من كتابة حلقات العمل، كما أن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرًا، لذلك تقرر تأجيله لرمضان 2027.

هنيدي يعلن عن مسلسل عابدين

وكان هنيدي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي. وكتب هنيدي:"عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (عابدين) بإذن الله".

