بشرى تطل على جمهورها بجلسة تصوير جديدة بالأحمر والأسود

خطفت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالة جديدة وجذابة، حيث شاركت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير ظهرت فيها مرتدية ملابس أنيقة تجمع بين اللونين الأحمر والأسود.

واعتمدت بشرى في جلسة التصوير على إطلالة عصرية تجمع بين الجرأة والرقي، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من محبيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها المعتادة.

بشرى في مسلسل سيد الناس

شاركت الفنانة بشرى في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل سيد الناس، وهو من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.

التعاون مع مارفل

سبق وأن كشفت الفنانة بشري والموسيقار إسلام صبري عن مفاجأة تزامنا مع بداية عام 2025 بعد إعلانهما عن تعاون مع شركة مارفل الدولية في أفلام مشتركة بين الشركتين في تعاون هو الأول في مصر والوطن العربي.

وتم ترشيح محمد رمضان ليكون أول النجوم المشاركين في هذه الأفلام حيث أنها أفلام سوبر هيرو ولكن ببصمة شرقية ومن المقرر الإعلان عن باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت بشرى أن التعاون يتم بشكل مباشر بين الشركتين ولا يوجد أي شركات توزيع من الوطن العربي وحتی الآن لم يتم الاتفاق مع أي شركة توزيع نظرا لملكية شركتها لحقوق هذه الأفلام.

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