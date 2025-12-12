تعرف مين في البرازيل غير رونالدو؟، عمر كمال يهاجم منتقديه ويورط نفسه بمعلومة خاطئة عن لاعب شهير (فيديو)

18 حجم الخط

رد المطرب عمر كمال على منتقديه بشأن شهرته ومستوى تعليمه، مؤكدًا احترامه للمتعلمين ودورهم الهام في المجتمع، لكنه أوضح أن الانتقادات غير عادلة عليه.

وقال في تصريحات تلفزيونية:"مع احترامي لكل الناس المتعلمين اللي هما أفضل مني في المجتمع، وهما أهم مني ودورهم في المجتمع مانقدرش نستغني عنه، لكن تقدر تستغني عني لأنني بقدم محتوى ترفيهي، حضرتك بتحاسبني على حاجة ماليش ذنب فيها، انت اخترت طريقك وأنا كمان اخترت طريقي.

وأضاف عمر كمال، أن نجاحه في الفن واختياراته الشخصية جزء من اختياراته الحرة، داعيًا الجمهور إلى فهم طبيعة عمله والتركيز على دوره الترفيهي.

واصل المطرب عمر كمال توضيح موقفه من الانتقادات بشأن تعليمه ومسار حياته، قائلًا:لما كنت أنت في الجامعة الصبح وعايش حياتك، أنا كنت موجود في طابور عمال باليومية، انت اخترت الأمان وأنا حطيت مستقبلي على كف عفريت، أنت ليه بتحاسبني؟ أنا ماليش دعوة، أنت اخترت طريقك وأنت تتحاسب عليه.

وأضاف عمر كمال: "تيجي تقولي إننا اللي واخدين وضعنا في البلد؟ قولي حضرتك تعرف مين من الأرجنتين غير ميسي؟ ولا تعرف مين في البرازيل غير كريستيانو رونالدو؟- حيث وقع الفنان في خطأ في جنسية اللاعب البرتغالي الشهير.

وتابع كمال: اتكلم عن أمريكا، أيلون ماسك أو نجوم هوليوود، أنا كنت عامل باليومية، كنت بقف مع المقاول وماعرفش هيأخذني ولا لأ، ورضيت بحياتي. لكن شهادتك تحطها فين في الدرج أو تعلقها على الحيطة مش شغلي."

وأكد عمر كمال أن اختياراته المهنية كانت مخاطرة شخصية وأن تقييم الآخرين له بناءً على مستواه التعليمي أو مساره الدراسي غير عادل، مشيرًا إلى أن دوره يركز على الترفيه وليس المنافسة الأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.