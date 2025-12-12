تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم

18 حجم الخط

احتضنت كلية التجارة جامعة عين شمس حفل تتويج أبطال مسابقة "عباقرة أصحاب الهمم" في احتفالية نوعية بقاعة الاستقبال بالكلية تجسّدت فيها قيم العدالة والإدماج والتميز الأكاديمي.

ويأتي ذلك في خطوة تُجسد روح التمكين وتُترجم الرعاية الرئاسية إلى واقع ملموس، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

أكد الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية أن 'المسابقة جاءت كأحد محاور مبادرة "Tegara Talent" التي أطلقها، بهدف توفير منصة معتمدة وعادلة تتيح لجميع الطلاب عرض إمكانياتهم وتطويرها، في خطوة عملية تعكس التزام الكلية بمنظومة التعليم الشامل والدامج.

وأضاف أن المبادرة تُجسد تحويل فلسفة التمكين إلى ممارسة فعلية، تُكرس مبدأ تكافؤ الفرص، وتحوّل التحديات إلى منصات للتفوق، وترسم صورة لمجتمع أكاديمي لا يعترف بالحواجز، بل يبني الجسور نحو إطلاق الطاقات الكاملة لكل طالب، بغض النظر عن ظروفه."

مسابقة كأس عباقرة ذوي الهمم

شهدت المسابقة إقبالًا لافتًا، حيث تنافس 60 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم من مختلف البرامج والشعب بالكلية، موزعين على 10 فرق حملت أسماء تعكس روح التفاؤل والإصرار مثل: النور، الأمل، المستقبل، والعباقرة. وتمحورت الأسئلة حول معلومات عامة، ومهارات تحليلية، ووعي مجتمعي، في جو حماسي مليء بالتحدي الفكري، وقد برهن المشاركون، من خلال أدائهم المتميز وحماسهم الملحوظ، أن الإبداع والذكاء لا يعرفان حواجز، مؤكدين أن الإصرار والعزيمة هما أقوى أدوات النجاح، في تجسيد حي لقدرة الإنسان على تحويل التحديات إلى قصص نجاح وإلهام.

ترأس لجنة التحكيم نخبة من قيادات الكلية البارزة، ضمت الدكتور محمد مرسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة جيهان رجب مستشار العميد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان حسين مدير وحدة الدعم النفسي، ونجلاء فتحي أمين الكلية، وهاني الغول مدير إدارة رعاية الشباب، وقد توّجت اللجنة خمسة فرق فائزة بالمراكز الأولى، وحصلت على مكافآت مالية تقديرًا لأدائهم الاستثنائي وإصرارهم على التميّز.

تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للكلية في خلق بيئة تعليمية داعمة وشاملة، تعمل على إدماج الطلاب ذوي الهمم وإتاحة الفرص لهم لإبراز مواهبهم، كما هدفت المسابقة إلى صقل مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وترسيخ الثقة بالنفس، وإرساء مبادئ التنافسية العادلة والشريفة.

وفي ختام الحفل، وجهت إدارة الكلية شكرها وتقديرها للطلاب المشاركين على الروح الرياضية العالية والتعاون المثمر، كما أشادت بالدور المحوري لاتحاد طلاب الكلية في التنظيم المتميز، ممثلًا في الطالب محمد إيهاب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة فاطمة حلمي أمين مساعد اللجنة، والطالبة هداية عمر نائب رئيس الاتحاد، والطالب رشاد عصام رئيس الاتحاد، كما تم تقدير الجهود الكبيرة لإدارة رعاية الشباب بالكلية، وممثليها: الأستاذ خالد بشير رئيس اللجنة الاجتماعية، والأستاذة عبير عبد التواب مشرفة باللجنة، والأستاذ محمد عاصم مشرف باللجنة.

وتؤكد كلية التجارة بجامعة عين شمس من خلال هذه المبادرة تعهدها الراسخ والاستمرار في إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تهدف إلى تمكين جميع فئات الطلاب دون استثناء، وتعزيز دور الجامعة كحاضنة للمواهب وقائدة لحركة الإبداع والتحدي، وذلك في إطار الانسجام الكامل مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 الطموحة.

