التعليم العالي: قائمة بـ9 مشاريع فائزة في مبادرة تحالف وتنمية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدعوة التنافسية لمبادرة "تحالف وتنمية" التي انطلقت في 17 فبراير 2025 جاءت ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأشار إلى أن الوزارة نظمت لقاءات وورش عمل في مختلف الأقاليم لدعم بناء التحالفات، حيث تقدمت 104 تحالفات، وتم اختيار 9 منها وفق آليات تقييم دقيقة شملت الجوانب الفنية والتنفيذية، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي مبتكر يدعم النمو الشامل وتنافسية الاقتصاد المصري.

وشملت التحالفات الفائزة ما يلي:

إنتاج أعلاف حيوانية مستدامة باستخدام التكنولوجيا

في إقليم القاهرة الكبرى، فاز تحالف تقوده جامعة عين شمس ويضم 8 أعضاء، ويرتكز على إنتاج أعلاف حيوانية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة لدعم الأمن الغذائي، من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومخلفات التصنيع الغذائي.

كما فاز تحالف آخر تمثله جامعة القاهرة ويضم 7 أعضاء، ويعمل على تعزيز التحول المؤسسي للجامعات نحو الابتكار وريادة الأعمال اعتمادًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

تطوير قطاع تصميم أشباه الموصلات والإلكترونيات

وشمل الإقليم أيضًا تحالفًا تقوده الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويضم 9 أعضاء، ويركز على تطوير قطاع تصميم أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة لرفع التنافسية وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تحالف تمثله مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويضم 7 أعضاء، ويستهدف توطين صناعة المواد الدوائية المرجعية وبناء خبرات وطنية تدعم الأمن الدوائي.

وفي إقليم الإسكندرية، تم اختيار تحالف بقيادة جامعة الإسكندرية ويضم 7 أعضاء، ويرتكز على تعزيز صناعة المركبات الكهربائية والنقل الذكي من خلال زيادة المكون المحلي وتأهيل الكوادر.

تطوير منظومة ذكية لصناعة الألبان

أما إقليم الدلتا، فضم تحالفًا تقوده جامعتا المنصورة ودمياط 12 عضوًا، ويركز على تطوير منظومة ذكية لصناعة الألبان؛ بهدف تحسين الجودة ودعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

الصناعات المتقدمة واللوجستيات الذكية

وفي إقليم قناة السويس، فاز تحالف تقوده جامعة السويس ويضم 10 أعضاء، ويرتكز على الصناعات المتقدمة واللوجستيات الذكية، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من ممر قناة السويس ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

تكنولوجيا الزراعة الذكية لرفع الإنتاجية

وفي أقاليم الصعيد، فاز تحالف تقوده جامعة المنيا ويضم 5 أعضاء، ويرتكز على تكنولوجيا الزراعة الذكية لرفع الإنتاجية، وخفض الهدر المائي، باستخدام التقنيات الحديثة.

مكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة محليًا

كما فاز تحالف آخر تقوده جامعة أسوان ويضم 9 أعضاء، ويركز على تصنيع مكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة محليًا، وتأهيل الكوادر، وتأسيس معامل متخصصة، بما يسهم في خفض الاستيراد وتنمية الصادرات.

