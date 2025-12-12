"الأعلى للجامعات" يحذر الطلاب من الكيانات التعليمية الوهمية

18 حجم الخط

حذر المجلس الأعلى للجامعات من الكيانات التعليمية الوهمية التي قد يتعرض لها الطلاب وتهدد مستقبلهم، مناشدا الجميع توخي الحذر من الكيانات التعليمية الوهمية التي تدّعي تقديم شهادات جامعية معتمدة.

الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات



وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية يكون عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، والتحقق من الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.



وأضاف أن هناك انتشارا واسعا لصفحات وهمية تدعي قدرتها على استخراج شهادات جامعية (بكالوريوس، ليسانس ماجستير) مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث أن هذه الصفحات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وتعرضك للمساءلة القانونية.

الجهة الرسمية لاعتماد الشهادات في مصر





وتابع أن الجهة الرسمية لاعتماد الشهادات في مصر، المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه - ماجستير - بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.



وناشد المجلس الأعلى للجامعات بضرورة عدم التعامل مع تلك الكيانات من خلال التحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات والبحث في الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972.

