قرارات مهمة من جامعة عين شمس للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

عُقدت اليوم الثلاثاء الجلسة الرابعة لمجلس شؤون التعليم والطلاب، للعام الجامعى 2026/2025م برئاسة الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، في أول جلسة للمجلس برئاسته، وذلك بحضور أعضاء المجلس: عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس من الخارج، وإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وفي مستهل الجلسة، تقدم أعضاء المجلس بخالص التهنئة الدكتور رامي ماهر غالي بمناسبة تولّيه منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب الدكتور رامي ماهر غالي عن سعادته بتولّيه منصبه الجديد، مؤكدًا أنه سيواصل جهود من سبقوه، انطلاقًا من النهج المؤسسي الذي يميز جامعة عين شمس.

وقدم الشكر للجنة الدائمة للمجلس، على الجهود الكبيرة التي تبذلها في دعم منظومة التعليم والطلاب.

كما أحاط الدكتور رامى ماهر غالى المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحديث اللوائح الدراسية التي مرّ عليها خمس سنوات، مطالبًا الكليات بمراجعة لوائحها وتحديث ما تجاوز المدة المحددة، بما يتوافق مع الإطار المرجعي والمعايير الأكاديمية.

ودعا جميع الكليات إلى تنشيط الحركة الطلابية وتحفيز الأنشطة بجميع صورها، مؤكدًا أن الجامعة تعتبر النشاط الطلابي عنصرًا أساسيًا في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم.

وأوضح أنه سيتم تحديث شكل شهادة جامعة عين شمس بما يليق بإسم الجامعة ويتوافق مع الشهادات الثبوتيه، ( شهادات التخرج المؤمنة - بيان الدرجات المؤمنة ) بما يسمح بظهور البيانات والدرجات بصورة واضحة ودقيقة.

وخلال الجلسة تمت المصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة فى 2025/11/11م، والمصادقة على محضر اللجنة الدائمة للمجلس بجلستها المنعقدة فى 2025/12/3م ، كما تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

حيث استعرض المجلس إجراءات الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2026/2025م.

وشدد الدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على سرعة إعداد وإرسال جداول الامتحانات وإعلانها قبل الاختبارات بوقت مناسب ورقيًا والكترونيًا بالتنسيق مع مركز تطوير إدارة استراتيجيات التعليم وإرسالها إلى ادارة الجامعة فى ضوء الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2026/2025م الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/31م، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين المُدرجة بالخريطة الزمنية عند إعداد جداول الفصل الدراسى الأول.

كما أكد على ضرورة توجيه مسئولى بنوك الأسئلة بوضع نسبة الأسئلة المقررة مع مراعاة نسبة الزيادة فى أعداد المقررات المدرجة ببنوك الأسئلة بالتنسيق مع مركز تطوير إدارة استراتيجيات التعليم وذلك لتحسين جودة الامتحانات.

وشدد نائب رئيس الجامعة علي ضرورة مراعاة طبيعة الورقة الامتحانية فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 2025/2/22م بشأن تحديد الفئات المستفيدة من الورقة الاختبارية الموضوعية بناءً على أسس علمية تتناسب مع خصائص كل منهم، بالتنسيق مع مركز الطلاب ذوى الإعاقة ومركز تطوير ادارة استراتيجيات التعليم، والتنسيق مع إدارة القياس والتقويم بشأن بيانات تحليل الامتحانات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع ضرورة وضع نماذج للإجابة والإلتزام بها في التصحيح في حالة الامتحان المقالي.

وأوصى بتقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، بما يضمن توفير كافة سُبل التيسير اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات بالتنسيق مع مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة.

كما أكد على ضرورة الإنتهاء من إعداد قوائم أرقام الجلوس ومراجعة بيانات الطلاب المدرجة على منصة UMS وخاصة طلاب الفرق النهائية الجارى تخرجهم مراجعة دقيقة من قبل إدارة شئون الطلاب بكل كلية قبل رفعها على منظومة UMS تمهيدا لاستخراج الشهادات الثبوتية.

والإعلان عن جميع تعليمات الامتحانات مرفقة بجدول الامتحانات على الموقع الالكتروني الرسمي للكليات وأماكن تجمع الطلاب.

امتحانات منتصف العام الدراسي

كما أكد الدكتور رامى ماهر غالى على تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وقواعد الانضباط خلال فترة أعمال الامتحانات وآليات الحد من أعمال الغش سواء الهاتف المحمول أو أى أداة أخرى.

وأوصى بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الكليات العملية والإنسانية لإعداد دليل مرجعي شامل للتعامل مع حالات الغش وكيفية مواجهتها أثناء الامتحانات، على أن يكون الدليل مُستندًا إلى القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب. كما وجّه بضرورة إحاطة الملاحظين بكافة تعليمات الامتحانات، والتأكيد على جودة الأداء خلال اللجان بما يخدم مصلحة الطلاب ويوفر بيئة امتحانية منضبطة.

كما أكد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب على توجيه الطلاب الذكور بضرورة أداء التربية العسكرية قبل الفرقة النهائية قدر الامكان حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة التخرج، فضلًا عن دورات التربية العسكرية للإناث.

و توجيه الكليات بمراعاة توجيه طلاب الفرق النهائية وما قبلها بإنهاء كافة متطلبات التخرج كإجراء اختبارات لقررات متطلبات الجامعة اللائحية وكذلك متطلبات التخرج الأخرى إن وجدت مثل ( مواد المعادلة - المواد التكميلية - محو الأمية.........إلخ ) وفقًا لقرارات مجالس الجامعة السابقة، وذلك من خلال التسجيل على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

كذلك وجه نائب رئيس الجامعة بعمل الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات وأماكن الامتحانات والتنسيق مع المراكز الطبية بالكليات للجاهزية خلال فترة الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، ونشر معلومات التواصل بمنظومة الاسعاف المركزى للمستشفيات بما يخدم بالكامل ( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة / العاملين / الطلاب ) على رقم call center 01012283288 واعداد خدمة الطوارئ.

وشدد الدكتور رامى ماهر غالى علي سرعة التصحيح فور انتهاء الإمتحان وسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول بما يُتيح للطلاب التسجيل فى الفصل الدراسى الثانى، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد توسع فى الاختبارات الالكترونية، وقد تم وضع خطه لتوظيف واستغلال القاعات الالكترونية ، وقد تم الإحاطة بما قامت به الكليات بشأن إعداد قاعات مُجهزة بالخدمات التى تُمكنها من استيعاب اجراء الاختبارات الالكترونية للطلاب وكذا الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة والتى ستعقد بالكليات.

وقد تم خلال الجلسة النظر فى المذكرة المعروضة من إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بشأن الموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة وضع آلية لتنفيذ تحميل صورة بالماسح الضوئي (scanner) من أصل شهادة التخرج والتنسيق بين ادارات الخريجين بالكليات وادارة الخريجين بالجامعة وادارة الوافدين، ووضع آلية لضوابط استخراج الشهادات وتوثيقها للاعتماد بين الكليات والجامعة.

كما أحيط المجلس علمًا بما تم بالتنسيق مع الكليات حتى الآن فيما يخص تصوير الطلاب بمركز الخدمة البيومترية تمهيدًا لإصدار الشهادات الثبوتية، واستهداف انتهاء الربط مع منصة كلية الهندسة، مع التأكيد على آلية طباعة الشهادات الثبوتية ماليًا وإداريًا وفنيًا.

كذلك تم استعراض إحصائية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المُتقدمين للجنة الإعفاء من التجنيد، مع توصية الكليات بتحديث الإحصائية فى موعد أقصاه منتصف شهر ديسمبر وموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بأوراق الطلاب المستهدفين من اللجنة.

كذلك تم استعراض فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين " بالجامعة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة جميع فئات المجتمع الجامعي، كذا تم الاحاطة بمُشاركة جامعة عين شمس بالمعرض الدولى للتعليم العالى والتدريب EDUGATE، والذى يأتى فى اطار استعراض الجامعات ما تُقدمه من برامج جديدة بهدف تبادل الخبرات وتسويق الجامعات لخدماتها المُميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.