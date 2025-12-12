شروط التقديم على وظائف الشئون القانونية بشركة مصر للطيران

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها لشغل وظيفة محام بنظام عقد عمل محدد المدة (تعاقد).

أولا: الشروط العامة: -

الحصول على ليسانس الحقوق ( قسم اللغة الانجليزية ) من إحدى الجامعات المصرية، بتقدير جيد على الأقل ويفضل الحصول على دراسات عليا.

القيد بنقابة المحامين بجدول المحامين المقبولين للمرافعة بما لا يقل عن القيد أمام المحاكم الابتدائية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة الحاسب الآلى.

ذكور فقط.

السن لا يزيد عن (۳۰) سنة عند بداية قبول الطلبات.

يقتصر التقديم على أبناء محافظتي القاهرة والجيزة أو المقيمين فيهما اقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية البطاقة سارية).

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

إجراءات التقديم:-

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/۱۲/۱۸ حتى ٢٠٢٥/١٢/٢٨

يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات وقبل

بدء فترة الاختبارات وهي:

شهادة الميلاد كمبيوتر.

بطاقة الرقم القومي (سارية).

المؤهل الدراسي.

عدد (۲) صورة شخصية.

السيرة الذاتية

يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيهًا لخزينة الشركة لا ترد.

شهادة الخدمة العسكرية.

شهادة القيد بنقابة المحامين.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعالية خلال فترة التقديم أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

