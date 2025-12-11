يونج بويز يخطف فوزا مثيرا أمام ليل 0/1 في الدوري الأوروبي

الخميس 11 ديسمبر 2025
حقق فريق يونج بويز، فوزا مثيرا على نظيره ليل الفرنسي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدف الفوز لفريق يونج يويز اللاعب دارين ماليس في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني والمباراة. 

تشكيل يونج بويز أمام ليل 

تشكيل ليل أمام يونج بويز

أكثر الأندية المتوجة بلقب الدوري الأوروبي

يأتي نادي إشبيلية الإسباني، على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقد نجح إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الأوروبي 7 مرات في تاريخه، ليتفوق بفارق كبير على كل من مواطنه أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، حيث حقق كل منهم 3 ألقاب.

كما تضم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي: ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، وبورتو البرتغالي، وفينورد الهولندي، وبارما الإيطالي، حيث فاز كل منها بلقب يوروبا ليج مرتين.

