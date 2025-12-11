الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جون إدوارد يرفض التجديد لنجم الزمالك ويدرس بيعه في يناير

جون إدوارد
جون إدوارد
يرفض جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، فكرة التجديد للاعب أحمد حمدي لاعب الأبيض خلال الفترة المقبلة.

جون إدوارد يرفض التجديد لأحمد حمدي

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد مصدر في الزمالك أن جون إدوارد يرى أن مستوى أحمد حمدي لا يؤهله للاستمرار مع الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد يريد تسويق أحمد حمدي خلال الميركاتو الشتوي المقبل وبيعه فضلا عن الرحيل مجانا في الصيف المقبل مع نهاية عقده. 

 

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

 

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الزمالك
الزمالك

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة  الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  إستاد المقاولون العرب.

الاتحاد والمصري يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر

حمدان والدباغ يقودان منتخب فلسطين أمام السعودية في ربع نهائي كأس العرب

الاتحاد × الزمالك  الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد  الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   إستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك  الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00  إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك نادي الزمالك أحمد حمدي جون إدوارد اخبار الزمالك

