الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

بورتو يحقق فوزا غاليا على مولمو 2-1 في الدوري الأوروبي

بورتو، فيتو
فاز فريق بورتو البرتغالي، على نظيره مالمو السويدي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الدراجاو"، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدفي بورتو عن طريق سامو في الدقيقة 30 و36، فيما جاء هدف مالمو عن طريق فرانسيسكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

بورتو ومالمو في الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة رفع بورتو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد مالمو عند نقطة وحيدة في المركز الـ34.

 

أكثر الأندية المتوجة بلقب الدوري الأوروبي

يأتي نادي إشبيلية الإسباني، على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقد نجح إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الأوروبي 7 مرات في تاريخه، ليتفوق بفارق كبير على كل من مواطنه أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، حيث حقق كل منهم 3 ألقاب.

 

كما تضم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي: ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، وبورتو البرتغالي، وفينورد الهولندي، وبارما الإيطالي، حيث فاز كل منها بلقب يوروبا ليج مرتين.

