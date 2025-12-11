فيتو تنشر خطاب هيئة المجتمعات العمرانية بوقف إنشاءات مصيف نادي الزمالك بمرسى مطروح

18 حجم الخط

حصلت فيتو على نسخة من خطاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي(مرسى مطروح)، الموجه إلى نادي الزمالك.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي(مرسى مطروح)، يفيد بأنه في إطار التخطيط لتطوير منطقة خليج الغرام، وذلك لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياه بالمنطقة لتنفيذ مشروع قومي.

وعليه فإنه يتم إيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة أو التي سبق لها إصدار تراخيص بناء على الأراضي، والمصايف الكائنة بولاية الهيئة بالمنطقة، وعدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالرد على الخطاب المرسل للنادي من هيئة المجتمعات العمرانية.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8:00 إستاد المقاولون العرب.

الزمالك

الزمالك × حرس الحدود السبت 20 ديسمبر الساعة 8:00 إستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة الخميس 25 ديسمبر الساعة 8:00 إستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك الخميس 1 يناير 2026 الساعة 5:00 إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8:00 إستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك الخميس 15 يناير 2026 الساعة 8:00 إستاد الجيش ببرج العرب.

