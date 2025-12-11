الاتحاد والمصري يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعهتما، مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري أمام الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

وبدأ المصري أمام الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: عبد الوهاب نادر، محمد هاشم، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: بونور موجيشا ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي وعبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كينجسلي ايدوو.

البدلاء: محمود حمدي، كريم بامبو، أحمد القرموطي، محمد الشامي، عمر الساعي، زياد فرج، أحمد علي عامر. والثنائي الناشئ محمود أشرف، أحمد شرف.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات

