صحة الفيوم: إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة راجعت 95 منشأة طبية لضمان جودة الخدمة

أكدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن فرق إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية والإدارات الصحية راجعت 95 منشأة طبية بقرى ومراكز المحافظة، بهدف ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين كفاءة المنشآت الطبية، ورصد أي احتياجات عاجلة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

خريطة المنشآت التي تم مراجعتها

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملات، شملت مستشفيات (الفيوم العام – التأمين الصحي)، و4 مستشفيات مركزية، و37 وحدة رعاية أولية، و52 مخزنًا طبيًا رئيسيًّا وفرعيًّا، كما شملت المراجعة التحقق من انتظام سير العمل، وكفاءة الأجهزة، وصيانة التجهيزات الحيوية، وتوافر خطط الطوارئ والإخلاء، وسلامة أنظمة إطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة، كما تم تقييم خدمات الأمن وتوزيع أفراده.

وأشارت إلى أن الحملات ضمن خطة الوزارة الشاملة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

