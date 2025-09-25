الخميس 25 سبتمبر 2025
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم: إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة راجعت 95 منشأة طبية لضمان جودة الخدمة

الدكتورة نيفين شعبان
الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

أكدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن فرق إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية والإدارات الصحية راجعت  95 منشأة طبية بقرى ومراكز المحافظة، بهدف  ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين كفاءة المنشآت الطبية، ورصد أي احتياجات عاجلة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

 

خريطة المنشآت التي تم مراجعتها 

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملات، شملت مستشفيات (الفيوم العام – التأمين الصحي)، و4 مستشفيات مركزية، و37 وحدة رعاية أولية، و52 مخزنًا طبيًا رئيسيًّا وفرعيًّا، كما شملت المراجعة التحقق من انتظام سير العمل، وكفاءة الأجهزة، وصيانة التجهيزات الحيوية، وتوافر خطط الطوارئ والإخلاء، وسلامة أنظمة إطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة، كما تم تقييم خدمات الأمن وتوزيع أفراده.

 

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

اكتشفت غيابهم عن العمل، وكيل صحة الفيوم تحيل أطباء وحدتي "عبود وأبو كساه" للتحقيق

وأشارت إلى أن الحملات ضمن خطة الوزارة الشاملة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

