الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تشمع مركزًا للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص ويديره طالب

ضبط مركز علاج طبيعي
ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص،فيتو

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية محافظة الشرقية حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بقيادة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي العلاج الحر، وبالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية بالشرقية.

وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى أبو حماد المركزي في الفترة المسائية

ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص داخل شقة سكنية

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص داخل شقة سكنية، تبين أن من يديره طالب ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويقدم خدمات علاجية بالمخالفة للقانون.

 

شكاوى من فرع نقابة العلاج الطبيعي بالمحافظة

وكشفت اللجنة أن المكان يدار دون أي تراخيص رسمية، ويُستخدم كمخزن يحوي أدوات وتجهيزات طبية، كما سبق أن وردت بشأنه شكاوى من فرع نقابة العلاج الطبيعي بالمحافظة.

 

 

التحفظ على الطالب والمضبوطات

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى غلق وتشميع المركز بالكامل، والتحفظ على الطالب والمضبوطات، مع تحرير محضر شرطة بتهم إدارة منشأة طبية دون ترخيص وانتحال صفة طبيب، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع الإدارات الصحية للتصدي بحزم لأي مخالفات 

وشدد "البيلي" على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع الإدارات الصحية للتصدي بحزم لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، موجها الشكر لمفتشي العلاج الحر ومباحث التموين وهيئة الدواء على جهودهم المبذولة في حماية المرضى وضبط المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غلق مركز علاج طبيعي بالشرقية ضبط طالب يدير مركز علاج طبيعي بالشرقية مديرية الصحة بالشرقية أخبار وزارة الصحة اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

غياب رونالدو وميسي، تشكيل أغلى اللاعبين فوق الـ30 عاما بقيادة محمد صلاح

الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى عام 2030

نتنياهو: الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست مستوطنة "معاليه أدوميم" بل غور الأردن

شعبة الذهب تكشف توقعاتها للأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس11- 9- 2025

استئصال ورم ضخم وزنه 7 كيلو بمستشفى ههيا المركزي بالشرقية

محافظ الدقهلية يستعرض خدمات مياه الشرب بالقرى والمدن

التعليق الأول لكريم سامي مغاوري بعد خروجه من العناية المركزة

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads