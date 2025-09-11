صحة الشرقية تشمع مركزًا للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص ويديره طالب

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية محافظة الشرقية حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بقيادة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي العلاج الحر، وبالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية بالشرقية.

ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص داخل شقة سكنية

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص داخل شقة سكنية، تبين أن من يديره طالب ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويقدم خدمات علاجية بالمخالفة للقانون.

شكاوى من فرع نقابة العلاج الطبيعي بالمحافظة

وكشفت اللجنة أن المكان يدار دون أي تراخيص رسمية، ويُستخدم كمخزن يحوي أدوات وتجهيزات طبية، كما سبق أن وردت بشأنه شكاوى من فرع نقابة العلاج الطبيعي بالمحافظة.

التحفظ على الطالب والمضبوطات

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى غلق وتشميع المركز بالكامل، والتحفظ على الطالب والمضبوطات، مع تحرير محضر شرطة بتهم إدارة منشأة طبية دون ترخيص وانتحال صفة طبيب، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع الإدارات الصحية للتصدي بحزم لأي مخالفات

وشدد "البيلي" على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع الإدارات الصحية للتصدي بحزم لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، موجها الشكر لمفتشي العلاج الحر ومباحث التموين وهيئة الدواء على جهودهم المبذولة في حماية المرضى وضبط المخالفات.

