5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة

الكركم من الأعشاب الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويدخل في صناعة الأدوية وكان يستخدم في الطب القديم وتستخدمه ربات البيوت في الطهي.

والكركم له فوائد صحية عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة على الجسم وله استخدامات كبيرة، ويجب عند تناوله إضافة القليل من الفلفل الأسود له لتعزيز امتصاصه بالجسم، ولكن هناك 5 تحذيرات خطيرة يجب التعرف عليها في حالة تناول الكركم، منها:

الكركم

يجب تناول الكركم مع الطعام وليس على الريق، لأن الجسم يمتصه بشكل أفضل عند تناوله مع الطعام، خاصة اذا كانت وجبة تحتوى على دهون.

الكركم يمكن أن يتفاعل مع الأدوية مثل أدوية السكر والضغط ومميعات الدم حيث يقلل امتصاصها أو يزيد تأثيرها، لذا في حالة استخدامه كمكمل يجب استشارة الطبيب المعالج.

قد يسبب آثار جانبية لبعض الأشخاص حيث يمكن أن يسبب مشاكل في المرارة فى حالة وجود حصوات بها ويمكن أيضا يسبب الحساسية أو مشاكل فى الهضم عند بعض الأشخاص.

يمكن أن يقلل امتصاص الحديد فى حالة تناوله مع طعام غني بالحديد مثل البيض واللحم والخضروات الورقية والفول لأن الكركم يقلل امتصاص الجسم للحديد.

لا يوجد ابحاث كافية تثبت تناوله كمكمل غذائي آمن تمامًا في فترات الحمل والرضاعة أو لمرضى الكبد والكلى، لذا الأفضل على هذه الفئات الابتعاد عنه.

