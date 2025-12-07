فوائد الرمان، يدعم صحة القلب والمسالك البولية

18 حجم الخط

الرمان هو فاكهة حمراء مستديرة تتميز بلب داخلي أبيض مملوء ببذور صالحة للأكل، تعرف باسم الحبيبات، وهي مقرمشة وغنية بالعصارة، وعلى الرغم من شهرتها بالعصير ذي اللون الزاهي الذي تستخدم فيه، فإن هذه الفاكهة الفريدة تقدم الكثير من المزايا الصحية.

تعد حبيبات الرمان منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، لكنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، وتأتي فوائدها الصحية المتعددة من تركيبتها الفريدة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

القيمة الغذائية للرمان

بشكل عام، يعتبر الرمان في شكله الكامل قليل السعرات الحرارية والدهون ومرتفع في العناصر الغذائية الهامة، وفيما يلي تفصيل للعناصر الغذائية الموجودة في حبيبات رمانة واحدة متوسطة الحجم:

السعرات الحرارية: 234 سعرة حرارية.

البروتين: 4.7 جرام.

الدهون: 3.3 جرام.

الكربوهيدرات: 52 جرام.

الألياف: 11.3 جرام.

فيتامين ج: 32% من القيمة اليومية (DV).

حمض الفوليك (الفولات): 27% من القيمة اليومية.

المغنيسيوم: 8% من القيمة اليومية.

الفوسفور: 8% من القيمة اليومية.

البوتاسيوم: 13% من القيمة اليومية.

غني بمضادات الأكسدة ومكافحة الالتهابات

الرمان مصدر غني بمضادات الأكسدة والمركبات البوليفينولية، بما في ذلك البونيكالاجين، والأنثوسيانين، فتلعب مضادات الأكسدة دورًا حاسم في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة التي قد تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما قد تساعد مركبات البونيكالاجين في الرمان على درء الالتهابات المزمنة المرتبطة بالعديد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان، وتشير الأبحاث إلى أن استهلاك عصير الرمان يمكن أن يقلل من بعض مؤشرات الالتهاب، على الرغم من الحاجة لمزيد من الدراسات.

فوائد محتملة لصحة القلب ومكافحة السرطان

تدعم الأدلة أن الفواكه الغنية بالمركبات البوليفينولية، مثل الرمان، قد تكون مفيدة لصحة القلب، فقد أظهرت دراسة أجريت على مرضى القلب أن شرب عصير الرمان قلل من تكرار وشدة آلام الصدر، بالإضافة إلى تحسين بعض المؤشرات الحيوية التي تشير إلى تأثير وقائي للقلب، وتساهم مركبات الرمان في خفض ضغط الدم وتقليل تراكم الترسبات في الشرايين.

وإضافة إلى ذلك، أشارت الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في الرمان لها خصائص مضادة للسرطان، وقد وجدت دراسات على الحيوانات أن الرمان يساعد في إبطاء نمو الأورام في المراحل المبكرة من سرطان الكبد، كما قد يكون مستخلص الرمان مفيدًا لسرطان البروستاتا، مع التأكيد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لفهم آثاره بشكل كامل.

دعم صحة المسالك البولية والجهاز الهضمي

أظهرت الدراسات المخبرية والبشرية أن مستخلص الرمان قد يساعد في تقليل تكوين حصوات الكلى، فقد وجد أنه يمنع الآلية المرتبطة بتكوين الحصوات لدى الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى المتكررة، وقد يساعد أيضًا في تنظيم تركيز الأوكسالات والكالسيوم والفوسفات في الدم، وهي مكونات شائعة لحصوات الكلى.

على صعيد الجهاز الهضمي، قد يساعد تناول الرمان في دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الجوانب الصحية، وتشير الأبحاث المخبرية إلى أن الرمان يمكن أن يزيد من مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يشير إلى تأثيرات محتملة كمادة حيوية (بريبايوتيك) تعمل كوقود لهذه البكتيريا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن حبيبات الرمان غنية بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي والوقاية من بعض الأمراض الهضمية.

تحسين الأداء الرياضي والصحة العقلية

قد تساهم مادة البوليفينول في الرمان في زيادة القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة، فقد وجدت دراسة صغيرة أن مستخلص الرمان زاد من وقت الوصول إلى الإجهاد وحسن الأداء لدى راكبي الدراجات المدربين، وتشير أبحاث أخرى إلى أن مكملات الرمان قد تحسن كلا من القدرة على التحمل واستشفاء العضلات.

ويحتوي الرمان على مضادات أكسدة تسمى الإيلاجيتانينات التي تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، وقد وجدت بعض الدراسات أن هذه المركبات قد تساعد في حماية الدماغ من أمراض الزهايمر وباركنسون عن طريق تقليل الضرر التأكسدي وزيادة بقاء خلايا الدماغ على قيد الحياة، ويعتقد أن الإيلاجيتانينات تنتج مركبًا في الأمعاء يسمى يوروليثين أ، والذي تمت دراسته لقدرته على تقليل الالتهاب في الدماغ وتأخير ظهور الأمراض الإدراكية.

خصائص مضادة للميكروبات

قد تساعد مركبات الرمان في مكافحة الكائنات الدقيقة الضارة، وعلى سبيل المثال قد تحمي صحة الفم عن طريق تقليل نمو الجراثيم التي يمكن أن تساهم في رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.