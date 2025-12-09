طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة ولا تقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل بلح البحر، بلح البحر من ألذ أكلات المأكولات البحرية، وهو غني بالبروتينات والمعادن مثل الحديد والزنك والأوميجا 3.

وعند تحضيره بتتبيلة خاصة يصبح طبقا فاخرا بطعم لا يقاوم، ويسهل تحضيره كما أنه غير مكلف، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة.

مكونات عمل بلح البحر:

1 كيلو بلح بحر طازج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مفرومة

ثمرة فلفل أحمر حار أو رومي اختياري

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

عصير 2 ليمونة

ملعقة صغيرة بشر ليمون اختياري

ملعقة صغيرة زبدة

طريقة عمل بلح البحر:

اغسلي بلح البحر جيدا تحت الماء الجاري لإزالة الأتربة.

افركي القشرة بفرشاة نظيفة أو سكين لإزالة أي شوائب.

انقعيه في ماء به ملعقة كبيرة ملح وملعقة دقيق لمدة 20 دقيقة ليساعد على إخراج الرمال.

اشطفيه مرة أخرى بالماء جيدا، وتخلصي من أي حبات مفتوحة قبل الطهي.

ضعي زيت الزيتون والزبدة في إناء على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الثوم والفلفل وقلبي لمدة دقيقة حتى تفوح الرائحة.

أضيفي الكمون، الكزبرة الجافة، البابريكا، الفلفل الأسود، الشطة والملح.

قلبي التوابل جيدا مع البصل والثوم حتى تمتزج الروائح.

أضيفي بلح البحر إلى الإناء وقلبيه جيدا مع التتبيلة.

غطي الإناء واتركيه على نار متوسطة 5 إلى 7 دقائق حتى تفتح الصدفيات.

تخلصي من أي حبات لم تفتح بعد الطهي.

أضيفي عصير الليمون وبشر الليمون.

رشي الكزبرة الخضراء وحركي المزيج برفق.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة زبدة إضافية لزيادة النكهة الغنية.

قدمي بلح البحر ساخن مع الخبز البلدي أو خبز فينو، وسلطة خضراء خفيفة، وشرائح ليمون إضافية على الجانب، ويمكن أيضا تقديمه مع الأرز الأبيض أو المكرونة بالثوم والزيت.

لنجاح الوصفة، لا تكثري وقت الطهي حتى لا يصبح بلح البحر قاسيا.

كلما كان البلح طازج كانت النكهة أفضل.

إضافة بشر الليمون تعطي طعما عطريا مميزا غير تقليدي.

