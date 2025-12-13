السبت 13 ديسمبر 2025
تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة تقديم العذراء مريم إلى الهيكل

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار تقديم القديسة العذراء مريم الى الهيكل بأورشليم سن 3 سنوات.

 

القديسة العذراء مريم

وتحيي الكنيسة تذكار دخول السيدة العذراء مريم إلى الهيكل، وهي ابنة ثلاث سنين، لأنها كانت نذرًا لله، وذلك انه لما كانت أمها حنة بغير نسل، وكانت لذلك مبعدة من النساء في الهيكل، فكانت حزينة جدًّا هي والشيخ الكريم يواقيم زوجها، فنذرت لله نذرا، وصلت إليه بحرارة وانسحاق قلب قائلة "إذا أعطيتني ثمرة فإني أقدمها نذرا لهيكلك المقدس"، فاستجاب الرب لها ورزقها هذا القديسة الطاهرة فأسمتها مريم.

 ولما رزقت بها ربتها ثلاث سنوات ثم مضت بها إلى الهيكل مع العذارى، حيث أقامت اثنتي عشرة سنة، كانت تقتات خلالها من يد الملائكة إلى إن جاء الوقت الذي يأتي فيه الرب إلى العالم.

 ويتجسد من هذه التي اصطفاها، حينئذ تشاور الكهنة إن يودعوها عند من يحفظها، لأنها نذر للرب، إذ لا يجوز لهم إن يبقوها في الهيكل بعد هذه السن فقرروا إن تخطب رسميا لواحد يحل له إن يرعاها ويهتم بشئونها، فجمعوا من سبط يهوذا اثني عشر رجلا أتقياء ليودعوها عند أحدهم.

 وأخذوا عصيهم وأدخلوها إلى الهيكل، فاتت حمامة ووقفت على عصا يوسف النجار، فعلموا إن هذا الأمر من الرب، لان يوسف كان صديقًا بارًّا، فتسلمها وظلت عنده إلى إن أتى إليها الملاك جبرائيل وبشرها بتجسد الابن منها لخلاص آدم وذريته.

