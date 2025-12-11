المصاريف 70 مليون جنيه، كامل أبو علي يستنجد بوزير الرياضة لإكمال مشروع الاستاد

18 حجم الخط

أعرب كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن سعادته الغامرة لاقتراب افتتاح استاد المصري الجديد.

وقال خلال جولته التفقدية بمشروع ستاد النادي المصري الجديد اليوم: ولكن العمل متوقف بالاستاد لأسباب عديدة ونناشد وزير الشباب والرياضة بالعمل على الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

وتابع: "حافظة بورسعيد أوفت بجميع التزاماتها المادية تجاه الاستاد وخزينة النادي المصري تتكلف سنويًا ما يقرب من 70 مليون جنيه نتيجة عدم اللعب على الاستاد.

وتابع:بدء الموسم الجديد بعيدًا عن الاستاد يعد انتحارًا لدينا أفكار عديدة لتعظيم الاستفادة من الاستاد، وندرس اجراء بعد التعديلات عليه بعد الاستلام لتحقيق تلك الاستفادة.

وأشار:لن تكتمل منظومة العمل بالنادي المصري بدون وجود الاستاد فإتمام العمل بالاستاد يحتاج إلى العمل على مدار اليوم بالكامل.

كامل أبو علي يزور أستاد المصري الجديد

وقام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بزيارة تفقدية لاستاد المصري الجديد اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي المصري، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة.

وقام مهندسا المشروع محمد القاضي ومحمد كساب بالشرح لآخر المستجدات داخل الاستاد.

استاد المصري الجديد

وأعلنت الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء الكامل من جميع الأعمال الإنشائية للمدرجات والمنحدرات والسلالم لـاستاد النادي المصري الجديد.

كما تم تركيب كراسي مدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة إلى جانب استمرار أعمال تركيب المظلة المعدنية أعلى المقصورة الرئيسية، التي تُنفذ وفق أحدث التصميمات الهندسية لتوفير أعلى معايير الأمان والراحة للجماهير.

وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية أسفل المدرجات والفندق والمقصورة الرئيسية".

تكلفة استاد المصري الجديد

يذكر أن تكلفة المشروع الخاص باستاد المصري الجديد وما حوله من مشروعات استثمارية تبلغ 3 مليارات و507 مليون و172 ألف منهم مليار و280 مليون للاستاد وباقي التكلفة برج اقتصادي استثماري متعدد الاستخدامات والمنطقة المحيطة به.

وأقيم الملعب في اتجاه الشمال جنوب طبقا لاشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم مع تخصيص 220 مقعد لكبار الزوار، و8 غرف مميزة، وذلك على مساحة حوالي 38 ألف متر مربع، وطول الملعب من 100 إلى 105 متر، وعرض من 64 إلى 68، ويضم 3 مدرجات للمتفرجين يمين ويسار.

ونجح النادي المصري بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن إنشاء الاستاد في زيادة السعة الجماهيرية إلى 18 ألفًا بدلًا من 11

ويضم المشروع برج متعدد الاستخدامات، يتكون من 30 دور، الأرضي مول تجاري، و15 دور فندق، و15 دور وحدات سكنية، وبمحيطه مطاعم وكافتيريات وحمام سباحة.

مباراة المصري والاتحاد السكندري

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن تأتي المباراة قوية ومثيرة كعادتها بين الفريقين سواء فنيا أو جماهيريا.

