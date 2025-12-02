الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

شعار النادي المصري يزين مدرجات الاستاد الجديد (صور)

استاد المصري الجديد
استاد المصري الجديد
نشر الحساب الرسمى للنادى المصرى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا لآخر تطورات التجهيزات باستاد المصري الجديد.

 

استاد المصري الجديد

ونشر الحساب صورا لمدرجات الاستاد الجديد معلقا"شعار النادي المصري يٌزين مدرجات الاستاد الجديد"

وأعلنت الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء الكامل من جميع الأعمال الإنشائية للمدرجات والمنحدرات والسلالم لاستاد النادي المصري الجديد.

كما تم تركيب كراسي مدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة إلى جانب استمرار أعمال تركيب المظلة المعدنية أعلى المقصورة الرئيسية، التي تُنفذ وفق أحدث التصميمات الهندسية لتوفير أعلى معايير الأمان والراحة للجماهير.

وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية أسفل المدرجات والفندق والمقصورة الرئيسية".

 

 

 

 

تكلفة استاد المصري الجديد

يذكر ان تكلفة المشروع الخاص باستاد المصري الجديد وما حوله من مشروعات استثمارية تبلغ 3 مليارات و507 مليون و172 ألف منهم مليار و280 مليون للاستاد وباقي التكلفة برج اقتصادي استثماري متعدد الاستخدامات والمنطقة المحيطة به.

وأقيم الملعب في اتجاه الشمال جنوب طبقا لاشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم  مع تخصيص  220 مقعد لكبار الزوار، و8 غرف مميزة، وذلك على مساحة حوالي 38 ألف متر مربع، وطول الملعب من 100 إلى 105 متر، وعرض من 64 إلى 68، ويضم 3 مدرجات للمتفرجين يمين ويسار.

ونجح النادي المصري بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن إنشاء الاستاد في زيادة السعة الجماهيرية إلى 18 ألفًا بدلًا من 11
 

ويضم المشروع برج متعدد الاستخدامات، يتكون من 30 دور، الأرضي مول تجاري، و15 دور فندق، و15 دور وحدات سكنية، وبمحيطه مطاعم وكافتيريات وحمام سباحة.

